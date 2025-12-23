به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش گاز ایلام، روحاله نوریان با اشاره به برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت پالایشگاه تصریح کرد: ارسال منظم محصولاتی مانند گاز مایع (الپیجی)، اتان و میعانات گازی به مجتمع پتروشیمی ایلام از انتشار حجم قابلتوجهی از گازها جلوگیری میکند.
وی با بیان اینکه در قالب اجرای تعمیرات اساسی و برنامههای بهینهسازی فرآیندی، بازطراحی و شارژ کاتالیستهای واحد بازیافت گوگرد و انتشار گازهای آلاینده و Tail Gas کاهش یافته است، افزود: استفاده از گازهای مشعل واحدهای آمین بهعنوان سوخت در زبالهسوزها اقدامی مؤثر در جلوگیری از انتشار گازهای اضافی است. با رفع موارد دمایی ناشی از طراحی اولیه و تغییرات اقلیمی، از سوزاندن حداقل روزانه یک میلیون مترمکعب گاز در فصل گرم سال جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام از اجرای اقدامهای بلندمدت و اصلاحهای ریشهای در پالایشگاه خبر داد و تأکید کرد: طراحی و ساخت تجهیزات جدید فرآیندی ازجمله انواع مبدلهای حرارتی آغاز شده است که با نصب و راهاندازی این تجهیزات در تعمیرات اساسی سال آینده، ارسال ناخواسته گاز به مشعل در فصل گرم سال به طور کامل متوقف میشود.
نوریان با اشاره به اینکه قطع کامل برداشت آب از منابع متعارف چاههای ایوان و استفاده از منابع آبی نامتعارف از اقدامهای مهم زیست محیطی این پالایشگاه است، گفت: بازچرخانی بیش از ۹۵ درصد پساب خروجی تصفیهخانه صنعتی از اقدامهای مؤثر در مدیریت منابع آبی است. این پسابها برای مصارف آب آتشنشانی و آبیاری فضای سبز استفاده میشوند.
وی از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه حفر گمانه پایش آبهای زیرزمینی در سایت این پالایشگاه خبر داد و افزود: انجام این پروژه اقدامی اساسی برای حفظ منابع آبی و پایش مستمر کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بوده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به برنامه امحای پسماندهای ویژه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ تن آمین ضایعاتی و بیش از ۲۳ تن پسماند ویژه و صنعتی برای امحا به شرکتهای دارای صلاحیت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است.
