به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهاب چهارلنگ مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از پیشرفت قابل‌توجه طرح‌های کاهش مشعل‌سوزی و کنترل آلاینده‌ها خبر داد و گفت: با تکمیل پروژه‌ها تا پایان امسال، انتشار گازهای آلاینده به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: پروژه کاهش مستقیم مشعل‌سوزی و انتشار گازهای آلاینده تاکنون ۶۸ درصد و پروژه خرید تجهیزات مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل ۷۸ درصد پیشرفت داشته است. بخش زیادی از کارهای باقیمانده تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

این مقام مسئول در صنعت نفت افزود: طرح فروش گازهای مشعل نیز با پایان طراحی پایه، وارد مرحله خرید تجهیزات می‌شود و این اقدام زمینه استفاده مجدد از گازهای باقی‌مانده و جلوگیری از انتشار آنها را فراهم خواهد کرد.

چهارلنگ تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تکمیلی در حوزه مدیریت پسماند، ارتقای تصفیه‌خانه پساب و کنترل آلاینده‌های شیمیایی با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارتقای شاخص‌های کیفی در حال انجام است.