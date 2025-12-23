شوک قبوض میلیونی گاز در اصفهان؛ تعرفه جدید یا اشتباه قرائت؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ندا سپاهی: شهروندان اصفهانی طی روزهای اخیر در مناطق مختلف شهر، با صدور قبوض گاز غیرمنتظره و چند برابری روبه‌رو شدند. نه تنها در مرکز استان که حتی در مناطق روستایی نیز قبوض گاز دوره جدید با تعرفه‌های بالا صادر شده است. بررسی‌های خبرنگار مهر و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که در دوره‌ای که هوا در این منطقه هنوز به سرمای شدید نرسیده یعنی در بازه ماه آبان و تا همین ۱۰ روز پیش، قبض برخی خانوارها از چند صد هزار تومان به مبالغ میلیونی، حتی ۲۰ میلیون تومان جهش کرده است.

این افزایش ناگهانی، نگرانی گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته و پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت محاسبه، نحوه اجرای تعرفه‌های جدید و احتمال اشتباه در قرائت کنتور مطرح کرده است. بسیاری از شهروندان معتقدند مصرف گازشان تغییری نکرده اما قبوض‌شان چند برابر شده است.

خانم کهنسالی ساکن روستای کلهرود از توابع میمه اصفهان که تنها در خانه‌ای ۴۰-۵۰ متری زندگی می‌کند به خبرنگار مهر می‌گوید: در خانه‌ام یک اجاق گاز، یک بخاری و آبگرمکن دارم. قبض گاز خانه، دوره قبل حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود اما دو روز پیش از شرکت گاز پیامک آمده که این ماه باید ۲۰ میلیون تومان قبض گاز پرداخت کنم. در حالی که مصرفی غیر از پخت و پز خانه و گرمایش آن هم با درجه کم بخاری نداشتم.

آقای مظاهری از دیگر اهالی این روستا به خبرنگار مهر می‌گوید: در شهر اصفهان سکونت دارم و تنها آخر هفته‌ها به خانه‌ام در روستای کلهرود سر می زنیم. و هیچ مصرفی جز آخر هفته‌ها در این خانه نداریم. با وجود این روز گذشته قبض یک میلیون و ۷۰۰ تومانی شرکت گاز را دریافت کردم در حالی که دوره قبل حدود ۱۰۰ هزار تومان بود؛ همچنین یکی دیگر از ساکنان همان روستا تصویری از قبض ۱۰ میلیون تومانی گاز را برای خبرنگار خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

دهیار روستای کلهرود در پی نگرانی‌های مردم روستا بابت قبوض نجومی گاز اگرچه وعده مکاتبه و پیگیری از طریق نمایندگان مجلس را داده اما در شهر اصفهان هم موارد مشابهی گزارش شده است. خانم ابراهیمی ساکن خیابان رهنان اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید که خانواده پنج نفره آنها با داشتن دو بخاری و مصرف گاز برای پخت و پز، روز گذشته قبض ۳.۵ میلیون تومانی برای بازه چهل روزه نیمه آبان تا ۲۷ آذر ماه دریافت کرده در حالی که دوره قبل کمتر از ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

همچنین خانم رفیعی ساکن خیابان پروین اعتصامی اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید: با دو نفر جمعیت و دو بخاری کم‌سوز قبض ۸۵۰ هزار تومانی دریافت کرده که تاکنون سابقه نداشته است.

این افزایش تعرفه‌ها برای بازه زمانی نیمه آبان تا دهه سوم آذر ماه در حالی اعمال شده که تا همین ۱۰ روز پیش هوای اصفهان چندان سرد نشده بود و بسیاری از خانوارها معتقدند مصرف‌شان در این مدت تغییری نکرده است.

تعرفه‌گذاری جدید شرکت ملی گاز با هدف مدیریت مصرف

شرکت ملی گاز ایران از مهر ۱۴۰۴ نظام تعرفه‌گذاری جدیدی را اجرا کرده که بر اساس میانگین مصرف پنج سال گذشته هر شهر عمل می‌کند. هدف این طرح، مقابله با ناترازی انرژی و تشویق به مدیریت مصرف است.

در همین ارتباط آقای رنجکش کارشناس رسانه در روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید: پیش‌تر تعرفه‌ها بر اساس ۱۲ اقلیم بود اما حالا بر اساس میانگین مصرف پنج سال گذشته هر شهر محاسبه می‌شود. اگر مصرف تا سقف معمولی شهر مثلاً ۵۰۰ مترمکعب برای اصفهان باشد، در پله اول قرار می‌گیرد و تعرفه معمولی دارد. از ۵۰۱ مترمکعب به بالا، پله‌های بالاتر با تعرفه افزایشی اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در این نحوه محاسبه تعرفه‌ها به تعداد نفرات، متراژ خانه یا نوع وسایل توجه نمی‌کنیم؛ محاسبه کاملاً بر اساس شمارشگر کنتور است.

همچنین، نصر اصفهانی مسئول بازرسی و شکایات شرکت گاز استان، نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: در مورد صدور قبض ۲۰ میلیون تومانی یکی از مشترکان در روستای کلهرود، مصرف این مشترک طی ماه‌های آبان و آذر امسال به یک هزار و ۷۰۰ مترمکعب رسیده در حالی که مصرف کل زمستان سال گذشته این مشترک یک‌هزار و ۷۰۰ مترمکعب بوده است.

وی با بیان اینکه نُرم مصرف برای یک خانه تک‌واحدی در اصفهان نهایت ۵۰۰-۶۰۰ مترمکعب در اوج سرما است، می‌افزاید: اگر مصرف بیش از میانگین استان ۵۰۷ مترمکعب باشد، مازاد با تعرفه بالاتر مثلاً ۱۶,۷۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب محاسبه می‌شود.

مسئول بازرسی و شکایات شرکت گاز استان با این حال اذعان می‌کند که ممکن است اشتباهی در قرائت کنتور رخ داده باشد و این مورد را بررسی و مشکل را حل خواهند کرد.

وی می‌افزاید: همچنین احتمال وجود نشتی نیز می‌تواند بر شمارشگر کنتور مؤثر بوده باشد.

محاسبه تعرفه گاز براساس ۱۳۰۰ منطقه اقلیمی

به گزارش مهر بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، کشور بر اساس شرایط آب‌وهوایی به پنج اقلیم تقسیم می‌شود (اقلیم اول خیلی سرد، اقلیم پنجم خیلی گرم). برای تعیین گازبها، علاوه بر اقلیم‌ها، ۱۲ پلکان تعریف شده و هر چقدر بالاتر می‌رویم، مصرف افزایش می‌یابد.

پلکان‌های اول تا سوم بر اساس دستور دولت و بند م تبصره یک و بند ک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مصرف متعارف هستند و گازبهای رایگان خواهند داشت که جبران آن از محل افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف انجام می‌شود. ۶۴ درصد مشترکان بخش خانگی در سه پله اول قرار دارند و گازبهای آنها نسبت به گذشته (از سال ۹۴ تاکنون) تغییری نداشته است.

این مشترکان که کم‌مصرف و متعارف هستند، نگران تغییر قیمت نباشند. ۲۹ میلیون مصرف‌کننده خانگی داریم که ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک معادل ۶۴ درصد آنها مصرف متعارف دارند و تنها ۳۵ درصد مصرف گاز بخش خانگی را در فصل سرد به خود اختصاص می‌دهند.

نحوه محاسبه گازبها که دهک‌های کم مصرف را هم شامل شد

پله‌های چهارم تا دهم مشترکان پرمصرف (۳۵ درصد) محسوب می‌شوند که ۶۰ درصد گاز را مصرف می‌کنند. دو پله آخر (۱۱ و ۱۲) بسیار پرمصرف (۵.۴ درصد مصرف) اغلب ویلادارها با مصرف غیرمتعارف مانند استخر و جکوزی؛ همچنین تعرفه در سه پله اول بدون تغییر است. پله‌های چهارم تا ششم ۳۰ درصد افزایش، هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته. پله ۱۱ ثابت پنج هزار تومان و پله ۱۲ ثابت ۶ هزار تومان به ازای هر مترمکعب. محاسبه پلکانی است.

به گزارش مهر، ایران با ناترازی شدید گاز روبه‌رو است و دولت می‌کوشد با تعرفه‌های جدید که از آبان امسال اجرایی کرده، پرمصرف‌ها که بنا بر آمار موجود حدود ۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، کنترل کند اما در نخستین دوره اجرای این طرح، قبوضی نجومی در حالی برای مشترکان مختلف ساکن شهر و روستا صادر شده که پیش تر اعلام شده بود مشترکان متعارف تغییری در قبض‌شان نخواهند دید.

افزایش ناگهانی قبوض در اصفهان، ترکیبی از اجرای تعرفه جدید و احتمال اشتباه قرائت یا مصارف غیرعادی است. از این رو به نظر می‌رسد شرکت گاز باید با بررسی سریع شکایات، شفاف‌سازی فرمول و اطلاع‌رسانی گسترده، اعتماد مردم را بازگرداند.