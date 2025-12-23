به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در بازدیدی از دانشگاه شاهد با اشاره به دستاوردهای اعضای هیئت علمی دانشگاه و اتفاقات مهم صورت گرفته در فضای آکادمیک، با بیان این مطلب که مشخص نیست چه درصدی از طرحهای دانشگاهی به مرحله تولید انبوه رسیده و چه تعدادی از این طرح هاتوانسته اند اعضای هیئت علمی را به مشارکت در فعالیتهای مکمل و زنجیرهای سوق دهند، اظهار داشت: متأسفانه پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود ندارد. یکی از دلایل اصلی نیز نبود بازده اقتصادی مؤثر برای اعضای هیئت علمی است؛ بهگونهای که انگیزه لازم برای مشارکت جدیتر در پروژههای بعدی شکل نمیگیرد.
وی فقدان سازوکارهای یکپارچه برای اتصال سرمایه، صنعت و دانشگاه و هدایت سرمایهگذاری به سمت نتایج پژوهشی را از دیگر موانع این مسیر دانست که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تعامل و همکاری با دانشگاهها، از اولویتهای جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در همین راستا، حدود دو ماه پیش، ابلاغی از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد که بر اساس آن، کل کشور باید با هدف حل مسائل واقعی مردم و افزایش کارآمدی حکمرانی به ۱۵ زیستبوم تقسیم شود.
وی ادامه داد: این نگاه، ریشه در مبانی نظری و سیاستهای کلان کشور دارد. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همواره ناظر بر حوزههایی همچون سلامت، تجارت، محیط زیست و آموزش بوده است؛ مفهومی که در ذات خود، ناظر بر نگاه زیستبومی است. با این حال، چالش اصلی آن است که این مبانی در مرحله اجرا، آنگونه که باید، دنبال نمیشوند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از حوزههایی که بهشدت نیازمند پژوهش عمیق و اصلاح ساختاری است، توسعه دولت الکترونیک و دولت دیجیتال است. در حال حاضر، مطالعات شش زیست بوم ملی ذیل ابلاغیه رئیسجمهور و با مشارکت شش دانشگاه کشور آغاز شده است. تجربه گذشته نشان میدهد که اگر سامانهها بدون نگاه زیستبومی طراحی شوند، نهتنها به تسهیل امور منجر نمیشوند، بلکه فرایندها را پیچیدهتر میکنند. نمونه بارز آن، تکثر و ناهماهنگی سامانههای تجاری است؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی در نهایت ترجیح میدهند به روشهای سنتی بازگردند..
وی با بیان این مطلب که تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی درگیر فرایند تجارت خارجی هستند، گفت: تعریف یک هماهنگکننده مرکزی و پنجره واحد راه حل روشن در این حوزه است. در همین راستا، فازهای اول و دوم برخی زیستبومها به پایان رسیده و برنامهریزی برای واگذاری اجرای شش زیستبوم با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این میان، انتظار از دانشگاه شاهد آن است که با توجه به ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی، در برخی از این زیستبومها نقش متولی یا شریک پژوهشی ایفا کند. بررسی شاخصها نشان میدهد که زیرساخت و منابع انسانی وضعیت مناسبی دارند، اما گلوگاه اصلی، ضعف فرایندهای الکترونیکی است؛ ضعفی که تنها با پژوهش عمیق و اصلاح نظاممند قابل رفع است.
وی ایجاد «پنجره واحد مدیریت زمین» را تجربهای موفق در این حوزه دانست و گفت: پیش از این، تغییر کاربری زمین حدود ۹۰ روز زمان میبرد؛ اما با ایجاد یک پنجره واحد و اتصال ۱ ۱ دستگاه اجرایی، این زمان به ۲۴ روز کاهش یافته و هدفگذاری پایان سال، رسیدن تعداددروز بسیار کمتری بدون مراجعه حضوری است. افزون بر این، با بهرهگیری از پایش تصاویر ماهوارهای و هوش مصنوعی، از تصرف غیرقانونی زمین جلوگیری شده است. این دستاوردها، نتیجه مستقیم پژوهشهای دانشگاهی و همکاری مؤثر با دستگاههای اجرایی است.
دکتر صدر با اشاره به رویکرد حاکم بر وزارت ارتباطات مبتنی بر تعریف پروژههای مشترک با دانشگاهها؛ اظهار داشت: از دانشگاهها انتظار میرود علاوه بر انجام طرحهای پژوهشی در طراحی و پیادهسازی سامانهها نیز مشارکت داشته باشند. البته این امر مستلزم آن است که توانمندی علمی، بهصورت مسئلهمحور و کاربردی ارائه شود.
