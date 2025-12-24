به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی بارشهای گسترده و کمسابقه روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ و بروز سیلاب در برخی استانهای جنوبی کشور، پژوهشگاه فضایی ایران با هدف پشتیبانی علمی و فناورانه از فرآیند مدیریت بحران، پایش و تحلیل پهنههای سیلابی را با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای در دستور کار قرار داد.
در این عملیات، دادههای ماهوارهای مرتبط با استانهای هرمزگان و فارس دریافت و پس از پردازش و تحلیل تخصصی، نقشههای دقیق سطوح آبگرفتگی و مناطق در معرض خطر تهیه شد.
این نقشهها بهعنوان ابزارهای تصمیمیار در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول مدیریت بحران قرار گرفت تا زمینه برنامهریزی هدفمندتر برای کاهش خسارات و تسریع در امدادرسانی فراهم شود.
پایش سیلاب در شهرستان جاسک
نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای در محدوده شهرستان جاسک استان هرمزگان نشان داد که بخشهایی از اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی این شهرستان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتهاند.
بر اساس نقشههای استخراجشده از سطوح آبگرفتگی، روستاهای سورگلم، دیول، یکدار و گوهرت از جمله مناطق آسیبدیده شناسایی شدند؛ موضوعی که میتواند پیامدهایی برای معیشت ساکنان محلی و زیرساختهای منطقه به همراه داشته باشد.
نقش فناوری فضایی در مدیریت بحران
بهکارگیری فناوریهای فضایی و تصاویر ماهوارهای در پایش سیلاب، امکان شناسایی سریع و دقیق مناطق آسیبدیده، برآورد گستره خسارات، اولویتبندی اقدامات امدادی و پشتیبانی مؤثر از تصمیمگیریهای عملیاتی در شرایط بحرانی را فراهم میسازد.
این رویکرد بهویژه در مناطق دارای محدودیت دسترسی زمینی، نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت مدیریت بحران ایفا میکند.
پژوهشگاه فضایی ایران با اتکا به ظرفیتهای تخصصی خود در حوزه سنجش از دور و تحلیل دادههای ماهوارهای، بر تداوم ارائه اطلاعات بهروز و قابل اتکا تأکید دارد و این اقدامات را در راستای کاهش آثار مخاطرات طبیعی، افزایش تابآوری مناطق در معرض خطر و تقویت نظام مدیریت بحران کشور دنبال میکند.
استمرار این رویکرد، گامی مؤثر در بهرهگیری حداکثری از فناوریهای نوین فضایی در خدمت ایمنی جامعه و توسعه پایدار محسوب میشود.
