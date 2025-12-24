  1. دانشگاه و فناوری
پایش سیلاب‌های جنوب کشور با تصاویر ماهواره‌ای

پژوهشگاه فضایی ایران با هدف پشتیبانی علمی و فناورانه از فرآیند مدیریت بحران، پایش و تحلیل پهنه‌های سیلابی را با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی بارش‌های گسترده و کم‌سابقه روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ و بروز سیلاب در برخی استان‌های جنوبی کشور، پژوهشگاه فضایی ایران با هدف پشتیبانی علمی و فناورانه از فرآیند مدیریت بحران، پایش و تحلیل پهنه‌های سیلابی را با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای در دستور کار قرار داد.

در این عملیات، داده‌های ماهواره‌ای مرتبط با استان‌های هرمزگان و فارس دریافت و پس از پردازش و تحلیل تخصصی، نقشه‌های دقیق سطوح آب‌گرفتگی و مناطق در معرض خطر تهیه شد.

این نقشه‌ها به‌عنوان ابزارهای تصمیم‌یار در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول مدیریت بحران قرار گرفت تا زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر برای کاهش خسارات و تسریع در امدادرسانی فراهم شود.

پایش سیلاب در شهرستان جاسک

پایش سیلاب‌های جنوب کشور با تصاویر ماهواره‌ای

‌نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای در محدوده شهرستان جاسک استان هرمزگان نشان داد که بخش‌هایی از اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی این شهرستان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند.

بر اساس نقشه‌های استخراج‌شده از سطوح آب‌گرفتگی، روستاهای سورگلم، دیول، یکدار و گوهرت از جمله مناطق آسیب‌دیده شناسایی شدند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهایی برای معیشت ساکنان محلی و زیرساخت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

نقش فناوری فضایی در مدیریت بحران

به‌کارگیری فناوری‌های فضایی و تصاویر ماهواره‌ای در پایش سیلاب، امکان شناسایی سریع و دقیق مناطق آسیب‌دیده، برآورد گستره خسارات، اولویت‌بندی اقدامات امدادی و پشتیبانی مؤثر از تصمیم‌گیری‌های عملیاتی در شرایط بحرانی را فراهم می‌سازد.

این رویکرد به‌ویژه در مناطق دارای محدودیت دسترسی زمینی، نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت مدیریت بحران ایفا می‌کند.

پژوهشگاه فضایی ایران با اتکا به ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه سنجش از دور و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای، بر تداوم ارائه اطلاعات به‌روز و قابل اتکا تأکید دارد و این اقدامات را در راستای کاهش آثار مخاطرات طبیعی، افزایش تاب‌آوری مناطق در معرض خطر و تقویت نظام مدیریت بحران کشور دنبال می‌کند.

استمرار این رویکرد، گامی مؤثر در بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین فضایی در خدمت ایمنی جامعه و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

