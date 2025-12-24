رئیس سازمان فناوری اطلاعات: دولت دیجیتال بدون برنامه بلای جان مردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرایندهای سازمانی بر نقش آفرینی دانشگاه تربیت مدرس در اکوسیستمهای «طرح ملی زیستبومهای دیجیتال» تأکید کرد.
محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرایندهای سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس بحث فرآیندها را یکی از مهمترین موضوعات روز کشور عنوان کرد و گفت: در تعریف و تغییر فرآیندها در دستگاههای مختلف کشور مقاومت و مشکلات بسیار است. بحث ارزش آفرینی از مهندسی و مدیریت فرآیندها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بحث مهمی است.
وی با بیان این مطلب که روزگاری در کشور هیچ سامانهای وجود نداشت و کارها بر اساس فرایندهای سنتی، حضوری و به صورت فیزیکی انجام میشد اظهار داشت: برای حل این مشکل بر اساس روشهای مرسوم در دنیا، فرایندهای الکترونیکی طراحی شد و متأسفانه جنگلی از سامانهها ایجاد و بر مشکلات مردم افزوده شد. نگاه درست در تعریف فرایند و یا مهندسی مجدد فرایند نداشتیم. در نتیجه مراجعه حضوری و فیزیکی کم شد اما مردم درگیر مراجعه به سامانههای مختلف شدند.
صدر برای مثال به مشکلات حوزه تجارت فرا مرزی اشاره کرد و گفت: فرایند واردات و ترخیص کالا در کشورهایی مانند سنگاپور، ترکیه و امارات بین ۹ تا ۱۳ روز طول میکشد اما در ایران در بهترین حالت حداقل ۴۳ روز به طول میانجامد. دلیل این مشکل عدم درست تعریف فرآیندها، تضاد ذینفعی و منیت دستگاهی است.
وی اضافه کرد: حاکمیت کشور بر اساس زیست بوم است. ما باید زیست بوم تعریف کنیم. مفهوم پنجره واحد و مفهوم دستگاه هماهنگ کننده باید به درستی تعریف شود. ما در حال حاضر با ۷ دانشگاه برای تعریف و طراحی ۷ زیست بوم قرارداد بستهایم. اما در احصا ذینفعان همچنین در احصا مسئول هماهنگ کننده امور و مسئول پاسخگویی مشکل داریم. باید فرایندهای اصلی و همینطور هماهنگ ساز شناخته شود.
صدر در ادامه گفت: حاکمیت مبتنی بر داده وقتی درست کار میکند که داده صحیح جمع آوری شده و درست گردش داده شود و رصد پذیر باشد. ما وقتی موفق خواهیم بود که دستگاههای ما ارزش مشترک خلق کنند.
وی در تشریح دلایل عدم موفقیت طرحهای اینچنینی در دولت به نبود منابع انسانی متخصص، حقوق پایین و عدم چابکی فرآیندها اشاره کرد و راهکار رفع این مشکل را ایجاد شرکت- پروژهها با محوریت بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن ابراز تمایل به واگذاری یکی از اکو سیستمها به دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: اگر ما فرآیندها و بحث خلق ارزش مشترک را درست نکنیم به جایی نخواهیم رسید. فرآیندها باید طوری اصلاح شود که حاکمیت به عنوان «تنظیمگر» و «بازی ساز» زمینه را فراهم کند. کار سختی در پیش داریم و پیاده سازی آن سخت است.
صدر با یادآوری اینکه هر دولتی به موضوعی شهره است و دولت پزشکیان به «حاکمیت داده»، طرح کلان ایجاد زیست بومها برای حکمرانی بر اساس داده را نیازمند کمک دانشگاهیان و متخصصین دانست تا در نهایت خروجی آن به نفع مردم باشد.
وی در پایان گفت: ما آماده هستیم در نشستی با حضور متخصصین دانشگاههای مختلف دستاورد فاز یک این ۶ اکوسیستم را ارائه و به مشورت بگذاریم. اسناد بسیاری احصا شده و ما علاقمندیم اینها را به شور بگذاریم تا اگر اشتباهی در مسیر وجود دارد آن را اصلاح کنیم. در این زمینه مشتاقیم دانشگاه تربیت مدرس نیز نقشی ایفا کند. باید منیت ها کنار گذاشته شود و به واژه کلیدی خلق ارزش مشترک فکرکنیم. اگر دنبال خلق ارزش مشترک باشیم نفع آن به مردم به عنوان ذینفعان اصلی خواهد رسید.
