زیست بوم آموزش آنلاین در حال طراحی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدمحسن صدر رئیس سازمان با حضور در دانشگاه پیام نور به الزامات زیست بوم آموزش را تشریح کرد.
صدر تبیین مأموریتهای حوزه فناوری اطلاعات را از جمله وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اظهار داشت: بر این اساس، تعریف زیستبومهای دیجیتال کشور در دستور کار قرار گرفته و کل کشور به تعدادی زیستبوم تقسیم خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر، مقدمات ایجاد هفت زیستبوم فراهم شده است که یکی از مهمترین آنها، زیستبوم آموزش است. در این چارچوب، نقش هر یک از زیرنظامهای آموزشی و جایگاه آنها در شبکه آموزش کشور، مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش و جایگاه دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: آمار و اطلاعات ارائهشده در خصوص تعداد مقالات، مجلات و رویدادهای مثبت دانشگاهی، اگرچه ارزشمند است، اما بهنظر میرسد کافی نباشد. در موارد مختلف ممکن است توانمندیهای یک دانشگاه فراتر از شاخصهای این چنینی باشد اما چه اتفاقی رخ میدهد که خروجیها، متناسب با این ظرفیتها، درخشان نیستند؟!
معاون وزیر ارتباطات با مثبت دانستن تحولات دانشگاه پیام نور در دوره مدیریتی جدید، خاطرنشان کرد: هنوز با رسیدن به جایگاه مطلوب و هدفگذاری شده در این دانشگاه فاصله وجود دارد. «هسته دانایی» و «شبکه توانایی» دو رکن اصلی قابل اتکا برای تحقق این اهداف هستند. دانشگاه پیام نور از منظر شبکه توانایی، بهواسطه گستره ملی و کشوری خود، بینظیر است. آنچه اکنون باید بر آن تمرکز شود، شکلدهی هسته دانایی و فعالسازی بالهای توانایی دانشگاه در قالب صندوق پژوهش است.
صدر افزود: اگر شرایط بهگونهای فراهم شود که اعضای هیئت علمی استانها خود را جزئی از شبکه تواناییِ متصل به هسته مرکزی دانایی دانشگاه بدانند، میتوان گفت به موفقیت دست یافتهایم. اجرای یک پایش سراسری کشوری در یک موضوع پژوهشی، قابلیتی است که هزینه و امکان تحقق آن برای بسیاری از دانشگاهها وجود ندارد؛ در حالیکه دانشگاه پیام نور، به دلیل ساختار و پراکندگی جغرافیایی، در این زمینه مزیت رقابتی جدی دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در عین حال به برخی نقایص موجود اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پروژههای ملی اثرگذار، نقشآفرینی ما عمدتاً بهصورت فردی است و نه در قالب هویت دانشگاه. لازم است بررسی شود که چرا این فعالیتها به نام و نفع دانشگاه ثبت نمیشود؟!. امروز باید اطمینان خاطر ایجاد شود تا پژوهشگران بتوانند پروژههای بزرگ را به دانشگاه بیاورند و از ظرفیتهای آن استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و همافزایی با اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها و تعریف پروژههای مشترک تاکید کرد و گفت: این همکاریها، بهویژه با توجه به مزیتهای آئیننامهای و هزینههای کمتر در دانشگاه پیام نور، میتواند به جذب طرحهای پژوهشی بزرگ منجر شود. این ظرفیتها باید بهدرستی معرفی و بر آنها تمرکز شود.
صدر افزود: در حوزه آموزشهای آنلاین و مجازی، آموزش عالی کشور با فقر زیرساختی مواجه است و سامانهای ملی و توانمند در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که دانشگاه پیام نور میتواند بهترین گزینه برای تعریف و ارائه یک سرویس ملی در حوزه آموزش مجازی باشد؛ نقشی کلیدی در زیستبوم آموزش که میتواند مورد استقبال جدی قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: صندوق نوآفرین با مشارکت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، آمادگی دارد در سه طرح شاخص و دارای قابلیت سرمایهگذاری از سوی شرکتهای دانشبنیان یا اعضای هیئت علمی سرمایهگذاری کند و هر طرح ملی اثرگذار در حوزه فناوری اطلاعات، زیستبومهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال که از سوی دانشگاه ارائه شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. تمرکز ما بر طرحهایی با مقیاس بزرگ و اثرگذاری واقعی است؛ طرحهایی که بتوانند بخشی از مشکلات کشور را حل کنند.
