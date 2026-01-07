بلاک: توسعه متوازن خدمات سلامت متناسب با نیاز جمعیت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بلاک در حاشیه بازدید میدانی از مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان میناب، روند ارائه خدمات، وضعیت امکانات و شرایط خدمت‌رسانی در این مراکز را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و گفت: توسعه عادلانه خدمات سلامت و تقویت زیرساخت‌های درمانی، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

رضا صفری، رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان نیز در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه متوازن خدمات سلامت، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان متناسب با نیاز جمعیت تأکید کرد و افزود: بازدیدهای میدانی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر برای رفع مشکلات و بهبود خدمات سلامت است.

همچنین حمیدرضا بهزادی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مراکز مورد بازدید به تشریح چالش‌ها و نیازهای موجود پرداخت و بر استمرار تلاش مجموعه بهداشت شهرستان برای بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و پاسخگویی مؤثر به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

در این بازدید میدانی، مرکز جامع سلامت شهر زهوکی و مرکز درمانی حکیم شهر میناب توسط مسئولان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.