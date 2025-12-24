بیش از ۲۶۰۰ نفر در کردفان سودان طی دو روز گذشته آواره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که تیم‌های میدانی آن، آوارگی ۱۴۷۵ نفر از شهر کادوقلی، مرکز ایالت کردفان جنوبی، در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دسامبر را ثبت کرده‌اند. همچنین ۱۸۰ نفر از شهر دِلَنج، ۶۰ نفر از شهر دلامی و ۹۰۰ نفر از روستای الشول در استان باره کردفان شمالی آواره شده‌اند.

به گفته سازمان مهاجرت بین المللی، شهرهای کادوقلی و دلنج از آغاز جنگ بیش از دو سال پیش تاکنون در محاصره نیروهای «واکنش سریع» و متحدان آن از جنبش مردمی قرار دارند.

ایالت‌های کردفان (شمالی، غربی و جنوبی) طی هفته‌های اخیر صحنه درگیری‌های سنگین بوده‌اند که به آوارگی ده‌ها هزار نفر انجامیده است.

این سازمان افزود که آوارگان به نقاط مختلف در ایالت‌های کردفان جنوبی، کردفان شمالی و نیل سفید پناه برده‌اند و وضعیت امنیتی همچنان «بسیار متشنج و بی‌ثبات» است. سازمان بین‌المللی مهاجرت تأکید کرد که تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت.

پیش‌تر در تاریخ ۱۸ دسامبر، این سازمان اعلام کرده بود که شمار آوارگان در ایالت‌های سه‌گانه کردفان از ۲۶ اکتبر تا ۱۷ دسامبر به ۵۰ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است.

جنگ میان ارتش سودان و نیروهای «واکنش سریع» از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد؛ جنگی که بر سر ادغام این نیروها در ساختار ارتش شکل گرفت و تاکنون به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی بیش از ۱۳ میلیون نفر در سراسر سودان منجر شده است.