به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گزارشهای بین المللی حاکی از آن است که بیش از ۱۰۷ هزار تن از ساکنان شهر فاشر و روستاهای اطراف آن در ایالت دارفور واقع در غرب سودان طی دوره حاکمیت نیروهای واکنش سریع بر این شهر از تاریخ ۲۶ اکتبر تا ۸ دسامبر جاری به دلیل گسترش ناامنی در منطقه آواره شدهاند.
در این گزارشها آمده است، در مجموع ۲۴ هزار و ۲۲۱ خانواده از مناطق مذکور خارج شدهاند و ۱۹ درصد از آنها خود را به دیگر ایالتها در سودان رساندهاند.
همچنین گزارش شده که این آمار نهایی نیست و با توجه به تداوم درگیریها در سودان احتمال افزایش آن وجود دارد.
لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان ارتش و نیروهای واکنش سریع مبنی بر ادغام این نیروها در نهاد نظامی کشور آغاز شد. این درگیریها ۱۳ میلیون آواره برجای گذاشته است.
نظر شما