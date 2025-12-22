  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۹

آواره شدن ده‌ها هزار سودانی در «فاشر»

آواره شدن ده‌ها هزار سودانی در «فاشر»

در جریان حمله نیروهای واکنش سریع به شهر فاشر بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان آن و روستاهای اطراف آواره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گزارش‌های بین المللی حاکی از آن است که بیش از ۱۰۷ هزار تن از ساکنان شهر فاشر و روستاهای اطراف آن در ایالت دارفور واقع در غرب سودان طی دوره حاکمیت نیروهای واکنش سریع بر این شهر از تاریخ ۲۶ اکتبر تا ۸ دسامبر جاری به دلیل گسترش ناامنی در منطقه آواره شده‌اند.

در این گزارش‌ها آمده است، در مجموع ۲۴ هزار و ۲۲۱ خانواده از مناطق مذکور خارج شده‌اند و ۱۹ درصد از آنها خود را به دیگر ایالت‌ها در سودان رسانده‌اند.

همچنین گزارش شده که این آمار نهایی نیست و با توجه به تداوم درگیری‌ها در سودان احتمال افزایش آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان ارتش و نیروهای واکنش سریع مبنی بر ادغام این نیروها در نهاد نظامی کشور آغاز شد. این درگیری‌ها ۱۳ میلیون آواره برجای گذاشته است.

کد خبر 6697746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها