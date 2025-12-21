موج جدید آوارگان در سودان؛ حملات ارتش علیه نیروهای واکنش سریع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع نظامی تاکید کرد که ارتش سودان حملات هوایی را علیه مواضع نیروهای واکنش سریع در منطقه برنو واقع در شمال غرب شهر کادوقلی در جنوب ایالت کردفان انجام داده است.

این حملات بعد از گذشت یک روز از تسلط نیروهای واکنش سریع بر منطقه مذکور صورت می‌گیرد.

ایالت کردفان طی روزهای گذشته شاهد شدت گرفتن درگیری‌های مسلحانه میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده است.

وزیر امور کابینه سودان نیز خواهان تروریستی خواندن نیروهای واکنش سریع در این کشور بعد از تجاوزات آنها علیه غیرنظامیان سودانی شد.

همچنین موج آوارگان از منطقه هجلیج در غرب کردفان به سمت شهر کاستی دربرگیرنده بیش از هزار و ۷۰۰ تن بوده که اکثر آنان را زنان و کودکان سودانی تشکیل می‌دهند.

گزارش شده شرایط انسانی در مناطق استقرار آوارگان وخیم بوده و غذا به اندازه کافی یافت نمی‌شود.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان ارتش و نیروهای واکنش سریع مبنی بر ادغام این نیروها در نهاد نظامی کشور آغاز شد. این درگیری‌ها ۱۳ میلیون آواره برجای گذاشته است.