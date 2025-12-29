سازمان ملل خبر داد: آواره شدن ۱۰ هزار نفر دیگر در سودان طی ۳ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، از فرار بیش از ۷ هزار نفر از شهرهای ام برو و کرنوئی در دارفور شمالی خبر داد که چند روز پیش به تصرف نیروهای واکنش سریع درآمده‌اند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که بیش از ۳ هزار نفر نیز در کردفان جنوبی از شهر کادوقلی فرار کرده‌اند. این شهر در حال حاضر در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار داد و ساکنان آن از قحطی رنج می‌برند.

این سازمان گفت که تیم‌های میدانی آوارگی، جابجایی ۷۸۰ نفر از شهر الدلنج در ایالت کردفان جنوبی را در فاصله چهارشنبه تا جمعه گذشته، به دلیل تشدید ناامنی، رصد کرده‌اند. این سازمان همچنین تخمین زد که ۵۱۰ نفر از روستای السنجوقی، در شهرستان ام دام حاج احمد، در ایالت کردفان شمالی، به دلیل اوضاع امنیتی آواره شده‌اند.

نیروهای واکنش سریع چهارشنبه گذشته کنترل شهرهای ابو قمره و ام برو در دارفور شمالی را اعلام کردند. این نیروها کنترل ۵ ایالت دارفور در غرب را در دست دارند و تنها بخش‌هایی از دارفور شمالی همچنان تحت کنترل ارتش است.

در ۱۸ دسامبر جاری، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که تعداد آوارگان در سه ایالت کردفان بین ۵۰ هزار تا ۴۴۵ هزار نفر در دوره ۲۶ اکتبر تا ۱۷ دسامبر جاری، بوده است. بحران سودان از آوریل ۲۰۲۳ بین ارتش و نیروهای واکنش سریع آغاز شده و منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی ۱۳ میلیون نفر شده است.