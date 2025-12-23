به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کامل ادریس نخست‌وزیر سودان، طرح صلح جامعی را برای پایان دادن به جنگ جاری در این کشور ارائه داده و از شورای امنیت خواست از آن حمایت کند.

این طرح شامل آتش‌بس تحت نظارت مشترک سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب است و شرط آن عقب‌نشینی نیروهای واکنش سریع از تمام مناطق اشغالی و خلع سلاح همزمان آنها باشد.

وی همچنین خواستار گفت‌وگوی داخلی در سودان در طول دوره انتقالی برای توافق بر سر اصول حکمرانی شد تا مرحله انتقالی با انتخابات عمومی تحت نظارت بین‌المللی به پایان برسد.

کامل ادریس ابراز امیدواری کرد که حمایت بی‌قید و شرط اعضای شورای امنیت را برای این طرح که به گفته وی «مکمل طرح صلح سعودی-آمریکایی-مصری» است، به دست آورد.

مفاد این طرح نشان می‌دهد که حمایت نیروهای واکنش سریع از آن بسیار بعید است، زیرا این طرح عملاً پیروزی نظامی را به نیروهای دولتی می‌دهد و نفوذ نظامی شبه‌نظامیان واکنش سریع را از بین می‌برد.

ادریس گفت که آتش‌بس هیچ شانسی برای موفقیت ندارد، مگر اینکه نیروهای شبه‌نظامی در پادگان‌ها محصور شوند و به این ترتیب اعضای شورای امنیت باید برای موفقیت این طرح از آن حمایت کنند.

جنگ داخلی در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بین ارتش به رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو معاون سابق او منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آواره شدن حدود ۱۲ میلیون نفر شده و بدترین بحران انسانی را در جهان به وجود آورده است.