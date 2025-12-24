  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۶:۱۷

چند کشته و زخمی در حمله پهپادی به کادوقلی در کردفان سودان

چند کشته و زخمی در حمله پهپادی به کادوقلی در کردفان سودان

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای «واکنش سریع» امروز سه شنبه با پهپاد مقر دستگاه اطلاعات عمومی در شهر کادوقلی در کردفان جنوبی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع نظامی اعلام کرد که این حمله هوایی خسارت «محدودی» به ساختمان وارد کرده است.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که پهپادها یک خودروی غیرنظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست‌کم چهار نفر کشته شدند.

ایالت کردفان طی روزهای گذشته صحنه شدت گرفتن درگیری‌های مسلحانه میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده است.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان ارتش و نیروهای واکنش سریع مبنی بر ادغام این نیروها در نهاد نظامی کشور آغاز شد. این درگیری‌ها حدود ۱۳ میلیون آواره برجای گذاشته است.

کد خبر 6700028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها