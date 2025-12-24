چند کشته و زخمی در حمله پهپادی به کادوقلی در کردفان سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع نظامی اعلام کرد که این حمله هوایی خسارت «محدودی» به ساختمان وارد کرده است.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که پهپادها یک خودروی غیرنظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست‌کم چهار نفر کشته شدند.

ایالت کردفان طی روزهای گذشته صحنه شدت گرفتن درگیری‌های مسلحانه میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده است.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان ارتش و نیروهای واکنش سریع مبنی بر ادغام این نیروها در نهاد نظامی کشور آغاز شد. این درگیری‌ها حدود ۱۳ میلیون آواره برجای گذاشته است.