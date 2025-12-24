قبرس شمالی: اسرائیل به دنبال متشنج کردن شرق مدیترانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نخست وزیر قبرس شمالی تاکید کرد که کابینه رژیم صهیونیستی سیاست‌های خصمانه‌ای را در پیش گرفته و ارزش‌های انسانی را در منطقه زیر پا می‌گذارد.

در بیانیه صادره از دفتر نخست وزیر قبرس شمالی آمده است که رژیم صهیونیستی قصد دارد این تنش‌ها و درگیری‌ها را به شرق مدیترانه منتقل کند. قبرس، یونان و رژیم صهیونیستی به جای تقویت صلح در این منطقه به دنبال افزایش تنش و دسته بندی‌های نظامی هستند. این اقدام نه تنها به مثابه یک حرکت خصمانه آشکار بلکه تهدید جدی و خطرناک علیه صلح به شمار می‌رود. قبرس جنوبی از یک سو این طور نشان می‌دهد که به دنبال حل مسأله قبرس است و از سوی دیگر برای تشکیل ائتلاف‌های نظامی علیه ترکیه وارد عمل می‌شود. این اقدام، دو رویی به شمار می‌رود و باعث می‌شود حل مسأله قبرس محال شود.

لازم به ذکر است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در قدس اشغالی نشست برگزار کرد.

در بیانیه صادره از سوی این نشست بر توافق بر سر تقویت همکاری‌های امنیتی و فنی تاکید شده است.

نتانیاهو در این نشست مدعی شد که با همکاری طرف‌های مذکور و با استفاده از قدرت، صلح و ثبات را محقق خواهند کرد.

وی اضافه کرد: به کسانی که توهم تحقق دوباره امپراتوری‌هایشان را دارند می‌گویم که این مسئله هرگز رخ نخواهد داد. رسانه‌های عبری گزارش دادند که منظور نتانیاهو ترکیه بوده است.

نتانیاهو بدون اشاره به جنگ افروزی‌های تل‌آویو در منطقه مدعی شد که رژیم صهیونیستی به دنبال درگیری با هیچ طرفی نیست بلکه بالعکس خواهان تحقق صلح و ثبات است. وی مدعی حمایت از گذرگاه‌های آبی و همکاری با یونان و قبرس در خصوص دیگر مسائل مشترک شد و گفت که امیدوار است این «ائتلاف» مورد آزمایش قرار نگیرد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که این نشست به مثابه ارسال یک پیام به طرف‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که تل‌آویو، یونان و قبرس برای تشکیل نیروی واکنش سریع به عنوان یک نیروی نظامی مشترک در شرق دریای مدیترانه با مشارکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی برنامه ریزی می‌کنند. ۲ هزار و ۵۰۰ نیرو در این برنامه حضور خواهند داشت و در جزایر یونان، قبرس و اراضی اشغالی مستقر می‌شوند. این اقدام با هدف مقابله با ترکیه صورت می‌گیرد.