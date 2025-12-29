به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافقنامه همکاری میان این رژیم، یونان و قبرس امضا شده است.
بر اساس این توافق، طرفهای مذکور اقدام به برگزاری مانورها و رزمایشهای مشترک کرده و در خصوص مسائل مورد توجه گفتگوهای نظامی راهبردی انجام خواهند داد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به امضای این توافقنامه از تشکیل ائتلاف نظامی سه جانبه علیه ترکیه خبر داد. امضای این توافقنامه در جریان سفر یک هیئت صهیونیست به قبرس صورت گرفت.
پیش از این نخست وزیر قبرس شمالی تاکید کرده بود که کابینه رژیم صهیونیستی سیاستهای خصمانهای را در پیش گرفته و ارزشهای انسانی را در منطقه زیر پا میگذارد.
وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی قصد دارد این تنشها و درگیریها را به شرق مدیترانه منتقل کند. قبرس، یونان و رژیم صهیونیستی به جای تقویت صلح در این منطقه به دنبال افزایش تنش و دسته بندیهای نظامی هستند. این اقدام نه تنها به مثابه یک حرکت خصمانه آشکار بلکه تهدید جدی و خطرناک علیه صلح به شمار میرود. قبرس جنوبی از یک سو این طور نشان میدهد که به دنبال حل مسأله قبرس است و از سوی دیگر برای تشکیل ائتلافهای نظامی علیه ترکیه وارد عمل میشود. این اقدام، دو رویی به شمار میرود و باعث میشود حل مسأله قبرس محال شود.
لازم به ذکر است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در قدس اشغالی نشست برگزار کرد.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که تلآویو، یونان و قبرس برای تشکیل نیروی واکنش سریع به عنوان یک نیروی نظامی مشترک در شرق دریای مدیترانه با مشارکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی برنامه ریزی میکنند. ۲ هزار و ۵۰۰ نیرو در این برنامه حضور خواهند داشت و در جزایر یونان، قبرس و اراضی اشغالی مستقر میشوند. این اقدام با هدف مقابله با ترکیه صورت میگیرد.
