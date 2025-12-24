واکنش ترکیه به سخنان نتانیاهو: مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که سیاست غیر منطقی و غیر قابل کنترل رژیم صهیونیستی در قبال قدرت این کشور را چیزی جز رویکرد تمسخر آمیز نمیتوان توصیف کرد.
وی اضافه کرد: این سیاست مستمر از سوی اسرائیل که باعث بی ثبات کردن منطقه شده است تمسخر آمیز است. ترکیه امروزه با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور ضامن صلح و ثبات منطقه است. کابینه نتانیاهو باعث خون ریزی و درد و رنج در منطقه شده و به عنوان قدرت اشغالگر در فلسطین و سوریه حضور دارد که تلاش میکند بر اهداف توسعه طلبانه خود به بهانه امنیت داخلی سرپوش بگذارد. ما شاهد ارتکاب یکی از فجیعترین نسل کشیها در تاریخ بودهایم و صحبت مسئولان اسرائیلی درباره طمع ورزی های امپریالیستی دیگران تناقض محض است.
این مسئول ترک بیان کرد: تل آویو علیه هفت کشور در خاورمیانه طی ۲ سال گذشته جنگ افروزی کرده است. کابینه نتانیاهو به معنی واقعی کلمه نه فقط برای منطقه بلکه برای خود اسرائیلیها فاجعه است. مطرح کردن این سخنان مضحک و حیلههای بی ارزش باعث توقف حمایتهای ما از برادران فلسطینی نمیشود.
لازم به ذکر است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در قدس اشغالی نشست برگزار کرد.
در بیانیه صادره از سوی این نشست بر توافق بر سر تقویت همکاریهای امنیتی و فنی تاکید شده است.
نتانیاهو در این نشست مدعی شد که با همکاری طرفهای مذکور و با استفاده از قدرت، صلح و ثبات را محقق خواهند کرد.
وی اضافه کرد: به کسانی که توهم تحقق دوباره امپراتوریهایشان را دارند میگویم که این مسئله هرگز رخ نخواهد داد. رسانههای عبری گزارش دادند که منظور نتانیاهو ترکیه بوده است.
نتانیاهو بدون اشاره به جنگ افروزیهای تلآویو در منطقه مدعی شد که رژیم صهیونیستی به دنبال درگیری با هیچ طرفی نیست بلکه بالعکس خواهان تحقق صلح و ثبات است. وی مدعی حمایت از گذرگاههای آبی و همکاری با یونان و قبرس در خصوص دیگر مسائل مشترک شد و گفت که امیدوار است این «ائتلاف» مورد آزمایش قرار نگیرد.
رسانههای عبری گزارش دادند که این نشست به مثابه ارسال یک پیام به طرفهای منطقهای به ویژه ترکیه است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که تلآویو، یونان و قبرس برای تشکیل نیروی واکنش سریع به عنوان یک نیروی نظامی مشترک در شرق دریای مدیترانه با مشارکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی برنامه ریزی میکنند. ۲ هزار و ۵۰۰ نیرو در این برنامه حضور خواهند داشت و در جزایر یونان، قبرس و اراضی اشغالی مستقر میشوند. این اقدام با هدف مقابله با ترکیه صورت میگیرد.
