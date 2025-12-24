به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودینیا، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شاخص صورت گرفته در سال جاری اظهار کرد: امسال مجموعهای از اقدامات مؤثر در راستای رفع موانع تولید و مقابله با بحران خشکسالی در استان اجرا شد که نتایج آن، امید تازهای برای تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان توانست مشکلات ۴۷ پرونده تولیدکنندگان را بررسی و حل و فصل کند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با امهال ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات، زمینه ادامه فعالیت ۲۱۹ طرح کشاورزی در بانک کشاورزی فراهم شد و این اقدام نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی ایفا کرده است.
داوودینیا با اشاره به بحران خشکسالیهای اخیر ادامه داد: با توجه به تهدید جدی باغات استان، سازمان جهاد کشاورزی با تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از منابع بحران، عملیات آبرسانی سیار به ۴ هزار هکتار باغات در معرض خشکی را اجرایی کرد.
وی اضافه کرد: این اقدام فوری و حیاتی، مانع از نابودی بخش قابل توجهی از باغات و سرمایه کشاورزان شد و نشاندهنده مدیریت هوشمندانه منابع در شرایط بحرانی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در حوزه زیرساختی نیز اقدامات مهمی انجام شد، جذب ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای نیمهتمام انتقال آب در حوزه کارون، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای ۶ پروژه انتقال آب در سطح ۱۷۳۲ هکتار و پیگیری ایجاد ردیف اعتباری ملی برای احداث ۷۰ هزار هکتار باغ جدید در همین حوزه، از جمله دستاوردهای شاخص سال جاری بوده است. این پروژهها میتوانند آیندهای روشن برای توسعه باغداری و افزایش تولیدات کشاورزی استان رقم بزنند.
داوودینیا بیان داشت: این اقدامات نشان میدهد که سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری علاوهبر مدیریت بحرانهای فوری، نگاه بلندمدت به توسعه پایدار کشاورزی دارد. رفع موانع تولید، حمایت از بهرهبرداران و اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه آب، همگی در راستای ارتقای امنیت غذایی، افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی استان انجام شده است.
