به گزارش خبرگزاری مهر، سعید داوودینیا، با اشاره به اقدامات گسترده سال جاری اظهار کرد: در سال جاری، مجموعهای از اقدامات مؤثر در راستای جذب سرمایهگذاری و رفع موانع پروژههای بزرگ کشاورزی استان انجام شد که نتایج آن، نویدبخش رونق تولید و اشتغال پایدار در منطقه است.
وی تصریح کرد: در قالب ۲۵ جلسه شنبههای سرمایهگذاری، بیش از ۵۰ بسته سرمایهگذاری در حوزههای مختلف کشاورزی معرفی شد و این بستهها شامل ۱۸ پروژه انتقال آب و ۱۳ مجتمع کشاورزی در سطح ۴۳۴ هکتار بوده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف از این جلسات، ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایهگذاران، رفع موانع اجرایی و تسهیل روند توسعه پروژههای کشاورزی استان بوده است.
داوودینیا ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم سال جاری، رفع موانع اجرایی چندین مگاپروژه بزرگ کشاورزی بود، پروژه فخرآریا با ظرفیت ۲۰ هزار رأس دام سبک، پروژه عظیم صباح با ظرفیت ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و پروژه پرورش اسب شهرکرد با ۱۶۴ واحد و اشتغال مستقیم ۳۲۷ نفر از جمله طرحهایی هستند که با حمایت و پیگیری سازمان، مسیر اجرایی آنها هموار شد، این پروژهها میتوانند نقش کلیدی در افزایش تولید، صادرات و اشتغال استان ایفا کنند
وی خاطرنشان کرد: از میان ۴۳ مجتمع و شهرک کشاورزی شناساییشده در استان، تاکنون هشت مورد در سطح یک هزار و ۵۲۶ هکتار واگذار و ۱۳ مورد نیز موفق به اخذ مجوز ماده ۲ شدهاند. این روند نشاندهنده حرکت جدی سازمان در جهت توسعه زیرساختهای کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاران است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: این اقدامات، چشمانداز تازهای برای بخش کشاورزی استان ایجاد کرده است.
داوودینیا یادآور شد: با جذب سرمایهگذاریهای جدید، رفع موانع مگاپروژهها و توسعه مجتمعهای کشاورزی، انتظار میرود چهارمحال و بختیاری به یکی از قطبهای مهم تولید و سرمایهگذاری کشاورزی کشور تبدیل شود، حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل روند اجرای پروژهها، همچنان در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد.
