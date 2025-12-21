صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تنش آبی در این شهرستان، از آبرسانی بیش از ۵ میلیون لیتر آب به روستاهای سنقروکلیایی طی هشت ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۳۲۰ سرویس آبرسانی سیار توسط تانکرهای حمل آب انجام شده است، افزود: این عملیات با هدف تأمین نیاز آبی ۲۰ روستا و برخی مناطق شهری شهرستان که با کمبود و تنش آبی مواجه بودند، صورت گرفت.

مدیر امور آبفای شهرستان سنقروکلیایی ادامه داد: آبرسانی سیار انجام‌شده، بخش قابل توجهی از نیازهای آبی جمعیتی بالغ بر ۳۲۰۰ نفر را در شرایط بحرانی پوشش داده و نقش مؤثری در کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی داشته است.

عزیزی با اشاره به کاهش محسوس بارندگی‌ها در شرق استان کرمانشاه به‌ویژه شهرستان سنقروکلیایی، افزایش آبرسانی سیار را امری ضروری دانست و گفت: در همین راستا و با مساعدت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، یک دستگاه تانکر سیار آبرسانی از محل اعتبارات تملک دارایی خریداری و در شهرستان مستقر شد.

وی تصریح کرد: استقرار این تانکر جدید، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی، افزایش توان عملیاتی و استقلال شهرستان در تأمین آب مناطق تحت پوشش داشته و گامی مؤثر در مدیریت تنش آبی به شمار می‌رود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه منابع آب در شرایط کم‌آبی، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی روستاییان، در مواقع بحران برای مناطق شهری نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند.