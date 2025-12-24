به گزارش خبرگزاری مهر، احسان رمضانیاننیک با بیان اینکه این دستاورد برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محقق شده است، اظهار داشت: پذیرش اولین دستیار فوقتخصص نفرولوژی، افتخاری بزرگ برای دانشگاه ما به شمار میرود و نشاندهنده تعهد جدی مجموعه دانشگاه به تعالی آموزش پزشکی و توسعه رشتههای فوقتخصصی است.
وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه اساتید برجسته، فراهمسازی زیرساختهای آموزشی و درمانی مناسب و اجرای برنامههای آموزشی استاندارد و ممتاز است که توانسته جایگاه دانشگاه را در سطح ملی بیش از پیش تثبیت کند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر نقش این پذیرش در تقویت کادر تخصصی درمان استان تصریح کرد: تربیت نیروهای فوقتخصصی، بهویژه در رشتههای حیاتی مانند نفرولوژی، گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای درمانی جامعه و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در استان هرمزگان خواهد بود.
رمضانیاننیک در پایان ضمن تبریک این موفقیت به جامعه دانشگاهی و مردم شریف استان، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با جدیت مسیر توسعه علمی و آموزشی خود را ادامه خواهد داد و با پرورش متخصصان توانمند، در جهت ارائه خدمات درمانی با کیفیت و ماندگار گام برمیدارد.
