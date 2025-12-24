افزایش ۵۰ درصدی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، از افزایش بازدیدها و نظارت‌ها بر مراکز درمان اعتیاد استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹۵ بازدید از مراکز درمان اعتیاد انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به وجود ۱۷ مرکز دولتی و ۱۳۰ مرکز خصوصی درمان اعتیاد در استان، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار و ۳۱۹ نفر در استان نیازمند دریافت خدمات درمانی مرتبط با سوءمصرف مواد هستند و رویکرد اصلی ما علاوه بر افزایش نظارت‌ها، کیفی‌سازی خدمات درمانی است.

احمدی با تأکید بر ساماندهی فرآیند توزیع دارو گفت: تمامی مراکز درمان اعتیاد ملزم به ثبت اطلاعات بیماران و میزان مصرف دارو در سامانه‌های الکترونیکی اختصاصی شده‌اند و دریافت دارو تنها بر اساس کدهای شناسایی ثبت‌شده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام امکان دریافت همزمان دارو از چند مرکز توسط یک بیمار را حذف کرده و تحویل دارو کاملاً مطابق با نیاز واقعی بیماران انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری پنج جلسه کمیسیون ماده ۳۱ و پنج جلسه کمیته نظارت استانی در سال جاری خبر داد و افزود: در نتیجه این نظارت‌ها، ۸۰ مورد تذکر به مراکز متخلف داده شده و سهمیه داروی ۶۲ مرکز به دلیل رعایت نکردن ضوابط کاهش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با رد شایعات درباره نشت دارو از مراکز درمانی تأکید کرد: داروهایی که به صورت بسته‌بندی استاندارد و پلمب‌شده توزیع می‌شوند، امکان خروج غیرقانونی از چرخه رسمی را ندارند و بخش عمده داروهای کشف‌شده در بازار آزاد خارج از زنجیره رسمی توزیع می‌شود.

وی به کاهش تولید شربت درمان اعتیاد در کشور اشاره کرد و گفت: با مدیریت مصرف، میانگین داروی دریافتی هر بیمار از ۲۴ تا ۲۵ سی‌سی به ۱۸ سی‌سی کاهش یافته و تلاش می‌کنیم هیچ خللی در روند درمان بیماران ایجاد نشود.