فروش ۲۱ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عسگری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی گفت: در مزایده سراسری ۲۹۷ اموال منقول این سازمان، کالاهایی به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: این سازمان در راستای وظایف محوله و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار بر اساس جدول تدوین شده در فضایی شفاف به صورت ماهانه یک مزایده الکترونیک در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار می‌کند.

وی افزود: علاوه بر این مزایده‌های فوق العاده و حراج خرده فروشی نیز از سوی سازمان برگزار می‌شود تا کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی از اعلام نتایج مزایده ۲۹۷ اموال منقول این سازمان که در آذرماه به صورت سراسری در ۳۰ استان کشور برگزار شد، خبر داد و اظهار کرد: در این مزایده ۹۹۳ پارتی دارای پیشنهاد بود و بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید.

عسکری با بیان اینکه انواع کالاها در مزایده‌های این سازمان به فروش گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مزایده انواع کالاها شامل وسایل نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیربرقی، طلا و سنگ‌های قیمتی، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خورکی (روغن، چای، خشکبار و…)، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی، انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی و پوشاک، کیف و کفش، اجزا، قطعات دستگاه‌های رمز ارز و مواد شیمیایی و پتروشیمی و…عرضه شده بود.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان برای شرکت در مزایده ۲۹۷ اموال منقول از روز ۱۹ آذرماه تا ۲۶ آذرماه فرصت داشتند، افزود: این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران، خوزستان و فارس برگزار شد.