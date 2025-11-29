  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

فروش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

در مزایده سراسری ۲۹۶ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهایی به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مزایده ۲۹۶ الکترونیکی این سازمان که به صورت سراسری در ۳۰ استان کشور برگزار شده بود، مشخص شد.

در این مزایده ۷۷۰ پارتی دارای پیشنهاد بود و حدود بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید.

در این مزایده انواع کالاها از قبیل وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروی سواری ایرانی و خارجی، طلا و جواهرات، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی، انواع تجهیزات و لوازم پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم یدکی، لپ تاپ و لوازم جانبی، موبایل و لوازم جانبی، ابزار و ماشین آلات صنعتی و … عرضه شده بود.

این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران، خوزستان و فارس برگزار شد.

مزایده سراسری ۲۹۶ اموال منقول از روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه آغاز و متقاضیان تا ۲۸ آبان ماه فرصت شرکت در آن را داشتند.

کد خبر 6671824
طیبه بیات

