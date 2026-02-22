فروش بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مزایده ۲۹۹ اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در بهمن ماه در ۳۰ استان کشور برگزار شده بود، اعلام شد.

بر اساس این گزارش، در این مزایده انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا و سنگ های قیمتی، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خورکی(روغن، چای،برنج، خشکبار و ...)،انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الترونیکی، انواع لوازم خرازی، انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی در این مزایده عرضه شده بود.

متقاضیان برای شرکت در مزایده ۲۹۹ اموال منقول از روز ۲۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ماه فرصت داشتند.

این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران،گلستان و فارس برگزار شد.