قائم پناه: استیضاح حق مجلس است اما تغییر به منزله تعویض نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص میزان آمادگی کشورمان برای پاسخ به هرگونه تجاوز خارجی، گفت: انشاءالله که حملهای صورت نگیرد، اما اگر حملهای رخ دهد، ما با کمال قدرت آماده هستیم؛ همانطور که در جنگ قبلی وادار و اعلام آتشبس از سوی دشمن انجام شد، با انسجام ملی در درجه اول و قدرت نظامی خود، پاسخ مناسب خواهد داد.
وی در خصوص تمایل آمریکاییها برای مذاکره با ایران با شرط غنی سازی صفر درصدی در شورای امنیت سازمان ملل، افزود: اینها سخنان مطرحشده در آن جلسه است و حتماً آقای عراقچی پاسخ لازم را خواهند داد و در این خصوص در هیئت دولت صحبتی نشده است.
معاون اجرای رئیسجمهور در خصوص استیضاح وزرا اظهار کرد: استیضاح حق مجلس است اما قرار نیست که با استیضاح، ما در وزارایمان تغییری انجام دهیم. آقای دکتر پزشکیان هم گفتند که تغییر یا به اصطلاح اصلاح با استیضاح و تعویض و نیز ترمیم با تغییر فرق دارد، لذا از نظر دولت هیچ تغییری قرار نیست صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تاکید میکنم استیضاح حق مجلس است اما درخواست هر تغییری منجر به تعویض وزرا شود. اگر نقطه ضعفی در برخی وزارتخانهها باشد، همانطور که آقای رئیس جمهور فرمودند آنجا را اصلاح میکنیم ولی قرار نیست تغییر منجر به تعویض وزرا شود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با افزایش تنها دو درصدی بودجه دولت برای ۱۴۰۵ و احتمال کنترل نقدینگی و تورم در سال آینده به این دلیل، عنوان کرد: موضوع تورم و مشکلات موجود ناشی از سه عامل اصلی است که یک، نقدینگی زیاد که عمدتاً ناشی از بانکها و پمپاژ نقدینگی است و انضباط مالی بانکها در اولویت دولت قرار دارد؛ دوم، کسری بودجه که خوشبختانه امسال به حداقل رسیده است و سوم، عدم تحقق درآمدهای دولت که بخش عمده آن مربوط به نفت و بخش دیگر مربوط به درآمدهای مالیاتی است که انشاءالله بتوانیم این درآمدها را محقق کنیم.
قائمپناه گفت: اگر این سه عامل، نقدینگی، کسری بودجه و درآمد دول را اصلاح شود، امیدواریم تورم کاهش پیدا کند.
وی در رابطه با افزایش حقوق ۲۰ درصدی که در بودجه پیشبینی شده است خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کماکان بودجه دولت افزایش یابد، یعنی کسری بودجه داریم و باید پول چاپ کنیم. اگر حقوق کارمند زیاد شود و تورم دو برابر شود، هنر نکردهایم. هنر این است که حقوق کارمند افزایش یابد ولی تورم تحت کنترل باشد.
معاون اجرای رئیسجمهور اظهار کرد: قرار نیست حقوق زیاد شود، اما قیمت مواد خوراکی مانند برنج، روغن و ماکارونی سه یا چهار برابر شود. مهم این است که قدرت خرید کارکنان دولت و مردم حفظ شود؛ این مهمترین کار دولت است.
قائم پناه در پاسخ سوال دیگر خبرنگار متر در رابطه با نرخ شتابان دلار، تصریح کرد: نرخ دلار تحت تأثیر عوامل مختلفی است؛ یکی تورم موجود در کشور و تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا؛ دوم، عدم تحقق درآمدهای دلاری دولت؛ و سوم، تقاضای دلار در پایان سال میلادی که به دلیل مسافرتها و تسویهحساب شرکتها افزایش مییابد، لذا طبیعی است که تقاضا در بازار افزایش یابد. هرچقدر بتوانیم دلار بیشتری در بازار تزریق کنیم، نرخ کاهش مییابد، اما این منوط به اخذ و دریافت درآمدهای دولت است.
