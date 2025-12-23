دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند؛ استیضاح حق مجلس است

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد وزرا، گفت: استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که نمایندگان می‌توانند از طریق آن مطالبات مردم را پیگیری کنند. اگر وضعیت کشور عادی بود، ضرورتی برای استفاده از این ابزار وجود نداشت، اما شرایط اقتصادی کشور امروز بسیار سخت است و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد می‌شود.

وی افزود: بخشی از مشکلات کشور به تحریم‌ها و خشکسالی مربوط می‌شود، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت، ضعف برنامه‌ریزی و نبود نظارت کافی است. نمونه روشن آن واردات برنج است؛ برنجی که با ارز دولتی تأمین شده و قیمت تمام‌شده آن برای مصرف‌کننده باید زیر ۵۰ هزار تومان باشد، اما در بازار با قیمتی بیش از ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این موضوع به‌روشنی ضعف مدیریتی و عدم نظارت را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: هنگامی که ارز دولتی برای واردات نهاده‌های کشاورزی و برنج تخصیص داده می‌شود، اما کالاها با قیمتی بالاتر از نرخ دولتی به دست مردم می‌رسد، وزارتخانه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند و رفع این مشکلات را در اولویت کاری خود قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وکلای ملت حق دارند از وزرا و دولت سوال کنند که چرا پولی که از جیب مردم برداشته شده و به واردکننده پرداخت شده است، در نهایت کالا با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد. این پیگیری‌ها از مسیر تذکر، سوال و سایر ابزارهای نظارتی از جمله استیضاح انجام می‌شود.

پاپی‌زاده تصریح کرد: کابینه فعلی با بالاترین رأی از مجلس تأیید شد و توصیه مقام معظم رهبری نیز حمایت از دولت بوده است، اما در یک سال گذشته، مجلس از سایر ابزارهای نظارتی از جمله تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و سه‌شنبه‌های نظارتی استفاده کرده و با این حال، تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور مشاهده نشده است.

وی افزود: دولت ارز مورد نیاز را در اختیار وزرا قرار داده و تا امروز حدود ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، اما همچنان کالاها با چند برابر قیمت به دست مردم می‌رسد. ما با دولت تعامل داریم تا اصلاحات لازم در کابینه انجام شود، اما تیم اقتصادی فعلی توان کافی برای پیگیری و حل مشکلات معیشتی مردم را ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: به طور معمول دولت‌ها در پایان سال اول فعالیت کابینه، عملکرد وزرا را بررسی و ارزیابی می‌کنند و افرادی که توانایی لازم را ندارند، جایگزین می‌شوند، اما دولت در این زمینه اقدام شایسته‌ای انجام نداده است. از این رو، موضوع استیضاح همچنان به عنوان حق مردم و ابزار قانونی مجلس پیگیری خواهد شد.