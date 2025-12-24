حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: واقعیت این است که وضعیت تولید در حال حاضر خوب نیست و بخش عمده‌ای از این شرایط نامطلوب، به عملکرد وزارتخانه بازمی‌گردد. تولیدکنندگان مختلفی به بنده مراجعه کرده‌اند و انتقادات و اشکالات فراوانی را نسبت به عملکرد وزارتخانه و شخص وزیر مطرح کرده‌اند.



وی افزود: انتظار فعالان بخش تولید این است که وزیر صمت، وزیری پرقدرت باشد و بتواند موانع تولید را برطرف کند، اما تولیدکنندگان معتقدند نه‌تنها این موانع رفع نشده، بلکه در مواردی موانع جدیدی نیز بر سر راه تولید ایجاد شده است.



نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل همین عملکرد نامطلوب وزیر صمت، شاهد هستیم که حتی تولیدکنندگانی که تا حدود ۷۰ درصد تولید داخل داشتند، اکنون به سمت تجارت و واردات قطعات سوق پیدا کرده‌اند.



نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت استیضاح وزیر صمت و دیگر وزرا در مجلس، اظهار کرد: بحث ما این است که یا دولت نسبت به ترمیم و اصلاح کابینه اقدام کند یا اگر این ترمیم انجام نشود، ما ناچار خواهیم بود خودمان وارد عمل شویم.



حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: بنده در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی هم صراحتاً اعلام کردم که اگر ظرف یک هفته ترمیم کابینه صورت نگیرد، مجلس لاجرم باید اقدام به ترمیم کند و این موضوع را از مسیر قانونی خود پیگیری خواهد کرد.