۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

نمایندگان خواستار بسیج همه‌جانبه دولت برای حل مشکلات اقتصادی شدند

جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، بر لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۸ نفر از نمایندگان چ به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم برنامه ریزی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده قبل از شروع سال تحصیلی جدید

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و ۳۵ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مورد لزوم تسریع در ارتقای شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد روستا، دهستان و بخش هستند.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و ۶۱ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم بازنگری در حق بیمه پرداختی گروه‌هایی که حق بیمه شأن به طور غیرمتعارف و ناگهانی افزایش یافته است.

تذکر احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و ۵۰ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام‌رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند و ۴۱ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد لزوم رسیدگی به عملکرد صندوق توسعه ملی

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار و ۴۹ نفر از نمایندگان به سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مورد لزوم فراخوانی سفرای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی اخیر به وزارت امور خارجه

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۴۳ نفر از نمایندگان به رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات ناشی از ملی شدن بخش زیادی از اراضی مردم در روستاها

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۴۸ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم

زهرا علیدادی

    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      7 1
      پاسخ
      بسیج همه جانبه دولت یعنی چه ؟ یعنی دولت چه کار کند ؟ دولت با این همه ناترازیها چه کار کند ؟ دولت با تحریم‌ها چه کار کند ؟ دولت با کسر بودجه چه کار کند ؟ دولت با حذف وزارت بازرگانی و انجام وظایف آن توسط وزارت کشاورزی و وزارت صمت که نتیجه‌اش جز گرانی و فساد نیست ، چه کار کند ؟ دولت با حقوق کارمندان که حداقل است ولی اکثر بودجه را می‌بلعد ، چه کار کند ؟ دولت با زیاده خواهی‌های نهادهای به اصطلاح فرهنگی که هیچ خروجی مثبتی ندارند ، چه کار کند ؟ دولت چه کار کند !!!!
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نمایندگان اگر به وظایف نظارتی خود بخوبی عمل می کردند اکنون شاهد گرانی و فشار معیشتی از سوی دولت به ملت نبودیم

