میدری: ایرانیان فارغ از دین و آیین تعلق خاطر جمعی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در بازدید از مراکز بهزیستی به همراه «شارلی انویه تکیه» نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مناسبت جشن کریسمس از خانه سالمندان مریم مقدس و قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مرکز بر اهمیت خدمت عاشقانه به سالمندان و همبستگی میان اقوام و ادیان مختلف ایران و تبریک میلاد فرخنده مسیح به هموطنان مسیحی، افزود: کار با سالمندان دشواری‌هایی دارد زیرا تغییر و بهبودی در این مسیر محدود است؛ با این حال، لذت درونی ناشی از خدمت به انسان‌ها و حس مسئولیت‌پذیری باعث می‌شود کارکنان بتوانند این سختی را تحمل کنند و با عشق و علاقه به کار خود ادامه دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت شادابی سالمندان، اظهار داشت: شادابی این عزیزان نشان‌دهنده شیوه رفتار و مراقبتی است که شما از آنان انجام می‌دهید. این کار نمونه‌ای از تلاش خالص انسانی است و ارزش بالایی دارد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که دین اسلام و مسیحیت پیام محبت و همبستگی دارند، تجربه تاریخی ایران نشان داده است که همکاری و تعلق خاطر جمعی می‌تواند بر سختی‌ها غلبه کند.

میدری به نقش ارامنه و آشوریان در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: اقلیت‌های مسیحی در تولید، بازرگانی و پل ارتباطی ایران با جهان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشتند.

وی یادآور شد: در دوره‌های مختلف، ارامنه بزرگ‌ترین بازرگانان ایران بودند و بنیان‌گذاران بخش‌هایی از صنعت بیمه، هنر، سینما و تئاتر به شمار می‌رفتند. همچنین در قانون کار و حقوق کارگران، مسیحیان نقش پیشتاز داشتند و هنوز از اقوامی هستند که اعتبار اجتماعی بالایی دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیوندهای ملی و مذهبی افزود: در زمان جنگ، شهدای زیادی از اقلیت‌های مسیحی داشتیم که نشان‌دهنده پیوند عمیق ملی و مذهبی ایرانیان است.

میدری، هدف از حضور خود را تبریک سال نو میلادی و بازدید از مرکز سالمندان عنوان کرد و افزود: سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی و همه مردم جهان تبریک می‌گویم و امیدوارم شادی و صلح در دنیا برقرار باشد. این بازدید نمادی از همبستگی بین ادیان و اقوام مختلف ایران است و نشان‌دهنده روابط عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایرانیان است.

آشوری‌ها در رشد و بالندگی و حفظ کشور در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری داشتند

«شارلی انویه تکیه» نماینده آشوری‌ها ضمن تشکر از حضور وزیر رفاه در این مرکز، نقش آشوری‌ها در رشد و بالندگی ایران و حفظ کشور در دوران دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: آشوریان تعداد زیادی شهید به کشور تقدیم کرده و همواره برای ایران و پیشرفت آن تلاش کرده‌اند.

۷۰۰ مرکز در اختیار سالمندان قرار دارد

در این مراسم، «سید جواد حسینی» رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی مراکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری سالمندان افزود: در کشور حدود ۳۵۰۰ مرکز فعال داریم که از این تعداد حدود ۷۰۰ مرکز به سالمندان اختصاص دارد و نیمی از این مراکز خدمات روزانه و نیمی دیگر خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌دهند.

وی افزود: رویکرد بهزیستی خانواده محور است و تلاش می‌کنیم تا سالمندان تا حد امکان از محیط خانواده خود دور نشوند. همچنین طی یکی دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل ایجاد شده و امسال حدود ۳۰۰۰ مراقب رسمی و ۴۰۰۰ مراقب غیررسمی سالمندان آموزش می‌بینند.

براساس این گزارش، در این مراسم خواهر «نورا» مدیر مرکز سالمندان حضرت مریم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز گفت: این مرکز حدود ۲۰ سالمند از ارامنه مسیحی و آشوری را نگهداری می‌کند.