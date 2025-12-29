به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح دوره آموزشی کوتاه مدت هوش مصنوعی (ویژه معلمان و دانش آموزان مدارس غیردولتی) با حضور احمد محمودزاده رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی صبح امروز برگزار شد.

احمد محمودزاده رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه «ورود به حوزه دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است»، گفت: آموزش و پرورش باید با همکاری دستگاه‌هایی همچون معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات، بستر تربیت نیروی انسانی متناسب با اقتصاد دیجیتال آینده را فراهم کند.

وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه بند ۶۶، بر توسعه آموزش‌های نوین، افزود: در همین راستا، آموزش هدفمند کاربردهای هوش مصنوعی برای معلمان و دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی کشور آغاز شده و امروز افتتاحیه رسمی نخستین قطب آموزشی این طرح برگزار شد.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: این طرح ملی که با هدف توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال راه اندازی شده است، آموزش تمامی دانش‌آموزان و ۲۸۰ هزار معلم، مدیر و مؤسس مدرسه را در دستور کار قرار داده است.

محمودزاده با بیان اینکه این برنامه به‌صورت کشوری اجرا می‌شود، اظهار کرد: در مرحله نخست، حدود ۴۰ هزار نفر از معلمان، مدیران و مؤسسان مدارس آموزش‌های مجازی ۱۶ ساعته را دریافت می‌کنند که از میان آنان ۴ هزار نفر وارد مرحله آموزش‌های کارگاهی خواهند شد و در نهایت ۱۰۰ نفر به‌عنوان منتور تخصصی هوش مصنوعی تربیت می‌شوند.

به گفته وی، این فرآیند در پنج قطب آموزشی کشور اجرا شده و در مجموع ۵۰۰ موتور هوش مصنوعی تربیت خواهند شد که پس از آموزش، به استان‌های خود بازگشته و نقش کلیدی در توسعه آموزش‌های دیجیتال ایفا می‌کنند.

رئیس مدارس غیردولتی همچنین از آموزش گسترده دانش‌آموزان خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و دهم تحت آموزش قرار می‌گیرند و در مرحله نخست، یک میلیون دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را فرا خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی، از هر قطب حدود ۲ هزار دانش‌آموز انتخاب می‌شوند و در نهایت ۲۰۰ دانش‌آموز برتر از هر قطب به مرحله نهایی راه می‌یابند؛ در مجموع حدود یک هزار دانش‌آموز به‌عنوان «همیاران تخصصی هوش مصنوعی» در این طرح مشارکت خواهند داشت و برای ورود به اقتصاد دیجیتال آینده تربیت می‌شوند.

محمودزاده با اشاره به آمادگی مدارس غیردولتی از نظر زیرساخت‌های اینترنتی و تجهیزات آموزشی گفت: در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی برای تجهیز مدارس انجام شده و توصیه‌های لازم در خصوص فراهم‌سازی ابزارها و امکانات هوشمند به مدارس ابلاغ شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مرحله نخست تربیت منتورها و دانش‌آموزان متخصص تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد و در پایان، جشنواره‌ای ملی در تهران با حضور منتخبان این طرح برگزار خواهد شد؛ جشنواره‌ای که نقطه آغاز جدی ورود آموزش و پرورش به زیست‌بوم هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خواهد بود.