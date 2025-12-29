۱۰۷ دستگاه دولتی تمام خدمات خود را الکترونیکی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری ارائه گزارش دوازدهمین دوره ارزیابی خدمات دستگاه‌های دولتی، با اشاره به ارزیابی ۱۶۷ دستگاه در این دوره، بر لزوم مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد.

مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛ در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تهیه شناسنامه خدمات دستگاه‌ها و نقش سازمان اداری و استخدامی در این زمینه گفت: در دوره دوازدهم ارزیابی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با ارائه ۶۳ خدمت، به‌عنوان برترین دستگاه در الکترونیکی‌کردن خدمات در میان ۱۶۷ دستگاه ارزیابی‌شده قرار گرفت.

همدانلو، سازمان برنامه و بودجه را با ۷۶ خدمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با ۱۸۸ خدمت در رتبه‌های بعدی ارائه خدمات الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در این دوره، ۱۴۴ دستگاه همکاری کامل داشتند و بر اساس ارزیابی انجام‌شده و طبق شناسنامه خدمات، ۱۰۷ دستگاه تمام خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند. همچنین ۲۶ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خدمات، ۷ دستگاه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و ۴ دستگاه کمتر از ۵۰ درصد خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند.

وی با اشاره به همکاری سازمان فناوری اطلاعات در گردآوری این گزارش و برگزاری جلسات توجیهی با رؤسای دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه برای ارائه گزارش‌های دوره‌ای شامل رتبه و شاخص‌ها گفت: هدف از رسانه‌ای‌کردن این آمار و اطلاعات، کمک به توجیه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مهم‌ترین اقدام دستگاه‌ها را تعیین شناسنامه دقیق خدمات دانست و گفت: دستگاه‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند و در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی، نهادهای نظارتی می‌توانند ورود کنند.

همدانلو در تشریح این موضوع به بند «ث» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، تدابیری برای تهیه دستورالعمل مربوطه در نظر گرفته شده است و این دستورالعمل ظرف یک تا دو ماه آینده نهایی می‌شود و در صورت تصویب، تکلیف عمل‌نکردن به الزامات قانونی مشخص خواهد شد.

وی نتایج این ارزیابی‌ها را در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی اثرگذار دانست و افزود: ۱۷ شاخص اثرگذار مشخص شده است که از میان آن‌ها، ۵ شاخص با میانگین کشوری پایین و وزن بالا تعیین شده‌اند و تأثیر نهایی هر شاخص از حاصل‌ضرب وزن آن در ضریب اولویت به‌دست می‌آید.

به گفته همدانلو، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی و ایران‌داک، سه سازمان تابعه برتر در ارائه خدمات هوشمند بوده‌اند. همچنین در شاخص دولت یکپارچه و هوشمند، وزارت آموزش و پرورش رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در میان ۵۹ دستگاه پرخدمت نیز کمیته امداد امام خمینی، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای معرفی بیشتر دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های هر دوره ارزیابی، خواستار مشارکت گسترده‌تر دستگاه‌های دولتی در تهیه شناسنامه خدمات و انجام ارزیابی دقیق‌تر خدمات در دوره‌های آتی شد.