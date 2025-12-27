مازندران روی ریل توسعه اینترنت پایدار؛بابل نخستین شهر تمام 5G ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، از تمرکز دولت چهاردهم بر ارتقای کیفیت ارتباطات و توسعه زیرساختهای ارتباطی در این استان خبر داد و تاکید کرد که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه پیشرفت، سه محور اصلی توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری منازل و کسبوکارها و ارتقای سایتهای تلفن همراه به نسل پنجم، بهصورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران؛ با اشاره به تفاوت رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامههای پیشین اعلام کرد: در این برنامه، موضوع کیفیت ارتباطات بهطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس، در سطح استان دو برنامه کلان توسعه ارتباطات روستایی و توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها، علاوه بر ارتقای کیفیت اینترنت ثابت، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شبکه تلفن همراه و بهبود کیفیت اینترنت سیار خواهد داشت و تا پایان برنامه هفتم، آثار قابلتوجهی بر رضایتمندی کاربران برجای میگذارد.
برخورداری ۱۵ شهر مازندران از فیبر نوری منازل و کسبوکارها
اعزی با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه FTTH در استان اظهار کرد: تاکنون ۱۵ شهر مازندران از پوشش فیبر نوری منازل و کسبوکارها برخوردار شدهاند و عملیات اجرایی این پروژه در ۱۰ شهر دیگر نیز در حال انجام است. در حال حاضر، بیش از ۴۵ هزار مشترک مازندرانی از اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری استفاده میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال مصرف اینترنت از بستر سیار به ثابت تصریح کرد: توسعه اینترنت ثابت پرسرعت، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش کیفیت ارتباطات در استان به شمار میرود و در بلندمدت، تأثیر مستقیمی بر بهبود تجربه کاربران خواهد داشت.
بابل؛ نخستین شهر کاملاً 5G کشور
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران با اشاره به توسعه نسل پنجم تلفن همراه گفت: شهرستان بابل نخستین شهری در کشور است که بهصورت ۱۰۰ درصدی تحت پوشش 5G قرار گرفته و در حال حاضر ۸۴ سایت تلفن همراه در سطح استان به نسل پنجم ارتقا یافتهاند.
وی افزود: این میزان توسعه در هشت ماه اخیر و در دولت چهاردهم، رشدی دوبرابری را تجربه کرده و پس از سفر وزیر ارتباطات به استان، موضوع «اتصال واقعی» بهعنوان محور اصلی توسعه ارتباطات، بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق اتصال پایدار
اعزی با اشاره به نقش هماهنگی دستگاههای اجرایی استان اعلام کرد: پس از سفر وزیر ارتباطات، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان پای کار آمدند و با همراهی استاندار مازندران، استفاده از فناوریهای نوین و دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت استان تبدیل شد.
وی ادامه داد: در کنار توسعه پوشش ارتباطی، برنامهریزی برای اطلاعرسانی عمومی و تشویق مردم به ثبتنام در سامانه iranftth.ir نیز انجام شده و اپراتورها موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه، سرویس اینترنت فیبر نوری را برای متقاضیان برقرار کنند.
پایداری ارتباطات در شرایط افزایش جمعیت شناور
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به ویژگیهای جمعیتی استان گفت: مازندران با جمعیتی حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، از استانهای دارای جمعیت شناور بالا محسوب میشود و در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، جمعیت استان به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسید.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده و جلسات برخط وزیر ارتباطات با مدیران حوزه ICT استانها، سایتهای پرتابل در اختیار مازندران قرار گرفت و مدیریت ترافیک شبکه بهگونهای انجام شد که خدمات ارتباطی بدون اختلال به این حجم از جمعیت ارائه شود.
توسعه ارتباطات روستایی و عبور از موانع جغرافیایی
اعزی از راهاندازی ۱۰۱ سایت ارتباطی در مناطق روستایی مازندران در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این سایتها، ۱۲۰ روستای استان به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند.
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان، از جمله جلگهای، کوهستانی و جنگلی بودن مناطق، تصریح کرد: علیرغم دشواریهای اجرای پروژهها در مناطق صعبالعبور، با همپوشانی مناسب میان دستگاههای اجرایی، توسعه ارتباطات در روستاهای بالادست و محروم با جدیت دنبال میشود.
ظرفیت مناسب پهنای باند و رشد شاخصهای ارتباطی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران اعلام کرد: پهنای باند ورودی استان حدود ۲۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه و ظرفیت انتقال ۲۵۹۱ گیگابیت است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان ۴۶.۲ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه ۲۱۰ درصد با بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار سیمکارت فعال و ضریب نفوذ اینترنت سیار ۱۴۴.۳ درصد است. مجموع ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار در استان به ۱۵۹ درصد میرسد که در دولت چهاردهم بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
توسعه گسترده فیبر نوری و توجه به مناطق گردشگری
اعزی با اشاره به طول شبکه فیبر نوری استان اظهار کرد: در مجموع ۱۴ هزار و ۶۴۴ کیلومتر فیبر نوری در مازندران وجود دارد که شامل ۳۷۲۲ کیلومتر فیبر شهری، ۶۴۱۶ کیلومتر بینشهری و ۴۵۳۶ کیلومتر فیبر روستایی است و این حوزه در دولت چهاردهم رشد ۱۷.۵ درصدی را تجربه کرده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای ارتباطی در ۱۳۰ نقطه هدف گردشگری استان خبر داد و افزود: پس از ثبت جهانی روستای کندلوس، نقاط ضعف ارتباطی این روستا شناسایی و برنامههایی برای توسعه پوشش تلفن همراه، فیبر نوری، خدمات پستی و بانکی در آن تدوین شده است.
شتابگیری اقتصاد دیجیتال و پارک فاوا مازندران
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به مصوبات سفر وزیر ارتباطات گفت: پروژه پارک فاوا مازندران که سالها متوقف مانده بود، با دستور وزیر وارد فاز اجرایی جدی شد و طی چهار تا پنج ماه گذشته، ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: در فراخوان مرکز رشد اقتصاد دیجیتال، ۳۲ شرکت شرکت کردند که ۱۵ شرکت حائز شرایط شدند و ۱۳ شرکت نیز از تسهیلات حمایتی به مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال بهرهمند شدند. همچنین ۷۰۰ متر زمین برای احداث برج فناوری در اختیار پارک قرار گرفته است.
پروژههای هوشمندسازی، دولت هوشمند و GNAF
اعزی از اجرای پایلوت گلخانههای هوشمند در مازندران خبر داد و گفت: این پروژه با استفاده از فناوریهای IoT، نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و انرژی دارد و با همکاری شرکتهای دانشبنیان در حال اجراست.
وی همچنین به بهبود شاخص پاسخگویی در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: میانگین زمان پاسخگویی در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند از ۲۰ روز به ۶ روز کاهش یافته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پایان اعلام کرد: پروژه GNAF در حوزه شهری استان به ۸۴ درصد پیشرفت رسیده و در بخش روستایی نیز مازندران در میان استانهای برتر کشور قرار دارد، بهگونهای که عملکرد هفتماهه استان در این حوزه، رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به برنامه پیشبینیشده داشته است.
