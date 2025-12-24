  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

بازگشایی پیست اسکی توچال؛

پورتقی: بهترین خدمات برای علاقمندان به اسکی فراهم شده است

پورتقی: بهترین خدمات برای علاقمندان به اسکی فراهم شده است

مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان تاکید کرد که بهترین خدمات را برای رفاه حال علاقمندان و ورزشکاران اسکی در پیست توچال فراهم کرده اند.

محمدحسین پورتقی بعدازظهر امروز چهارشنبه و همزمان با بازگشایی مجدد پیست اسکی توچال به خبرنگار مهر گفت: بارش های روزهای اخیر شرایط را به گونه ای رقم زد که زمینه بازگشایی پیست فراهم شد و به لطف خدا از امروز این پیست پذیرای علاقمندان و ورزشکاران خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای این که بتوانیم بهترین خدمات را به علاقمندان داشته باشیم مجوزهای لازم را در بحث استانداردسازی پیست و تجهیزات آن انجام دادیم و دستگاه ها را هم به روز کردیم تا با بهترین شرایط در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد.

مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ادامه داد: علاوه بر استانداردسازی تجهیزات، تلاش کردیم در طول سال فضاهای خدماتی و رفاهی را هم استاندارد کنیم تا علاقمندان بتوانند لذت بیشتری از حضور در این پیست ببرند.

پورتقی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط برای حضور و استفاده علاقمندان به اسکی، پیست توچال فصل خوبی را سپری کند و ورزشکاران هم از امکاناتی که برای آنها فراهم شده لذت ببرند.

پورتقی: بهترین خدمات برای علاقمندان به اسکی فراهم شده است

کد خبر 6700820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها