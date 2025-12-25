به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین از انجام گفت‌وگویی یک‌ساعته با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ و «جرد کوشنر» داماد وی خبر داد و اعلام کرد که در این مذاکرات، ایده‌های جدیدی برای نزدیک شدن به صلح واقعی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به محتوای این رایزنی‌ها تأکید کرد: گفت‌وگوها بر راهکارهای عملی برای پایان دادن به جنگ و ایجاد شرایط لازم برای تحقق صلحی پایدار متمرکز بوده است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین با بیان اینکه هفته‌های آینده ممکن است شاهد فعالیت‌های فشرده دیپلماتیک و سیاسی باشد، افزود: فشارها بر روسیه باید ادامه یابد تا مسکو درک کند که طولانی‌کردن جنگ، پیامدهای سنگینی برای این کشور به همراه خواهد داشت.

زلنسکی تصریح کرد که جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد جنگ به ابزاری برای فرسایش امنیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.

در حالی که هم‌زمان با تداوم درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین، نشانه‌هایی از خستگی راهبردی در میان حامیان غربی کی‌یف بروز کرده است، مقامات اوکراینی تلاش دارند مسیرهای غیررسمی و مکمل دیپلماسی کلاسیک را فعال نگه دارند. گفت‌وگو با چهره‌هایی که به حلقه‌های اثرگذار سیاست خارجی آمریکا دسترسی دارند، بخشی از راهبرد کی‌یف برای سنجش فضای سیاسی آینده و جلوگیری از تثبیت وضعیت موجود در میدان جنگ تلقی می‌شود؛ وضعیتی که اوکراین نسبت به پیامدهای امنیتی و سیاسی آن هشدار داده است.

رسانه‌های اوکراینی روز گذشته از طرح آتش بس ۲۰ ماده‌ای که توسط ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تهیه شده، پرده برداشتند. این طرح شامل چشم‌پوشی از پیوستن به ناتو و الحالق برخی اراضی اوکراین به خاک روسیه نمی‌شود.