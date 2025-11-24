  1. بین الملل
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

تداوم نبرد روسها با نیروهای اوکراینی و تسلط بر مناطق جدید

وزارت دفاع روسیه از فتوحات جدید ارتش روسیه در جبهه های جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از فتوحات جدید ارتش روسیه در جبهه های جنگ خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهرک زاتیشیا در منطقه زاپروژیا آزاد شده است.

طبق این بیانیه، نیروهای روسی مناطق گورنیاک و شاحتورسکی در کراسنوارمیسک را به طور کامل آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین ار دفع هشت حمله اوکراینی برای شکستن حلقه محاصره در محور کراسنوارمیسک خبر داد و به کشته شدن ۳۵ نظامی اوکراینی اشاره کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: نیروهای یگان شرق ارتش روسیه نیز ۲۴۵ نظامی اوکراینی را از پا درآوردند.

نیروهای یگان غرب ارتش روسیه نیز نیروهای اوکراینی را در دونتسک هدف قرار داده و ۲۳۰ نظامی را از پا در آوردند.

    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      انشالله خداوند استعمار استعمارگر نابود کندتا که جهان روی آرمش ببیند خداوند بازیگران سیاست بدرک واصل نماید
    • علیرضاتکاور IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      روسیه بخاطر زمین ها و شهر هایی که اوکراین تصرف کرده با اکراین وارد جنگ شد.ان شهرها دونتسک زاپوتیشا.لوهانسک.شاختورسکی.کراسنوارگورنیاک.زانیشیا. و خیلی از شهرهای خودرا با جنگ کردن از دست اوکراین در آورده. و رئیس جمهور اکراین قبل از جنگ قبول نکرد و غربی ها و اروپا از زلنسکی حمایت کردند و نتیجه روسیه با جنگ توانست به آن سرزمینهای خود برسد

