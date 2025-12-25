  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

ادعای تازه منابع صهیونیست: میانجیگری روسیه بین تل‌آویو و رژیم جولانی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که روسیه به صورت مخفیانه برای امضای توافق امنیتی بین تل آویو و رژیم جولانی در دمشق تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که روسیه به طور مخفیانه بین رژیم صهیونیستی و رژیم ابو محمد جولانی در سوریه برای انعقاد یک توافق امنیتی با موافقت آمریکا میانجیگری می‌کند و مذاکرات از طریق آذربایجان انجام می‌شود.

منابع خبری صهیونیست به آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که روسیه به صورت مخفیانه بین تل آویو و دمشق برای دستیابی به یک توافق امنیتی بین دو طرف، با موافقت آمریکا، میانجیگری می‌کند.

این منابع افزودند که آذربایجان در حال حاضر میزبانی جلسات و مذاکرات را بر عهده دارد و سفر مقامات بلندپایه طرفین به باکو پایتخت این کشور ادامه دارد.

رسانه‌های صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی مطلع تاکید کردند که با وجود میانجیگری روسیه، شکاف عمیقی در تعاملات دو طرف وجود دارد، اما پیشرفت‌هایی در هفته‌های اخیر حاصل شده است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، مسکو و دمشق در حال تقویت روابط خود هستند و روسیه در همین رابطه ماه گذشته نظامیان و تجهیزات خود را به منطقه ساحلی لاذقیه منتقل کرد.

این منابع افزودند که تل آویو ترجیح می‌دهد روسیه به جای ترکیه، حضور و استقرار نیروهای خود در جنوب سوریه را دنبال کند.

در همین رابطه اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه رژیم جولانی چهارشنبه گذشته، به مسکو سفر کرد و با سرگی لاوروف، همتای خود دیدار داشت. وی هدف از این سفر را ارتقا روابط بین دو کشور به سطح استراتژیک دانست.

