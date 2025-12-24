به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، علی یرلی کایا وزیر حمل و نقل ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: پس از بررسی‌های اولیه، جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده لیبی در یک کشور بی‌طرف بررسی خواهد شد.

از سوی دیگر، العربیه نیز خبر داد: ترکیه موافقت کرد که جعبه سیاه هواپیمای [فالکون ۵۰] سقوط کرده حامل محمد الحداد، رئیس ستاد دولت وحدت لیبی را مورد تحلیل قرار خواهد داد.

این در حالیست که وزیر کشور ترکیه پیشتر در جریان یک کنفرانس خبری در محل سقوط هواپیمای حامل هیئت نظامی لیبی نزدیک آنکارا تاکید کرده بود: اجساد قربانیان این حادثه به پزشکی قانونی برای انجام مراحل رسمی منتقل شده است. لیبی یک تیم ۲۹ نفره برای مشارکت در روند تحقیقات مربوط به حادثه سقوط این هواپیما اعزام کرده است. جعبه سیاه هواپیما نیز بامداد امروز پیدا شد. ما به تحقیقاتمان در خصوص این حادثه ادامه می‌دهیم.

از سوی دیگر شبکه سی ان ان ترک اعلام کرده بود که ۸ نفر از جمله محمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی در این هواپیما حضور داشته و کادر هواپیمای مذکور تابعیت فرانسوی داشتند.

همچنین گزارش شده بود که تمام سرنشینان این هواپیما کشته شده‌اند.