به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات آلمانی اعلام کردند که نمی‌توانند داده‌های جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده لیبی را بررسی کنند چرا که امکانات فنی لازم در این خصوص را ندارند.

هواپیمای مذکور حامل یک هیئت نظامی بلندپایه لیبی بود که در ترکیه سقوط کرد.

همچنین گزارش شده که بر اساس توافق صورت گرفته میان لیبی و ترکیه، انگلیس به عنوان یک کشور بی طرف برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما انتخاب شود.

چند روز قبل علی یرلی کایا وزیر حمل و نقل ترکیه در سخنانی اعلام کرد: پس از بررسی‌های اولیه، جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده لیبی در یک کشور بی‌طرف بررسی خواهد شد.

وزیر کشور ترکیه پیشتر در جریان یک کنفرانس خبری در محل سقوط هواپیمای حامل هیئت نظامی لیبی نزدیک آنکارا تاکید کرده بود: اجساد قربانیان این حادثه به پزشکی قانونی برای انجام مراحل رسمی منتقل شده است. لیبی یک تیم ۲۹ نفره برای مشارکت در روند تحقیقات مربوط به حادثه سقوط این هواپیما اعزام کرده است. جعبه سیاه هواپیما نیز پیدا شد. ما به تحقیقاتمان در خصوص این حادثه ادامه می‌دهیم.

از سوی دیگر شبکه سی ان ان ترک اعلام کرده بود که ۸ نفر از جمله محمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی در این هواپیما حضور داشته و کادر هواپیمای مذکور تابعیت فرانسوی داشتند.

همچنین گزارش شده بود که تمام سرنشینان این هواپیما کشته شده‌اند.