جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده در ترکیه پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر کشور ترکیه در جریان یک کنفرانس خبری در محل سقوط هواپیمای حامل هیئت نظامی لیبی نزدیک آنکارا تاکید کرد: اجساد قربانیان این حادثه به پزشکی قانونی برای انجام مراحل رسمی منتقل شده است.

وی افزود: لیبی یک تیم ۲۹ نفره برای مشارکت در روند تحقیقات مربوط به حادثه سقوط این هواپیما اعزام کرده است. جعبه سیاه هواپیما نیز بامداد امروز پیدا شد. ما به تحقیقاتمان در خصوص این حادثه ادامه می‌دهیم.

از سوی دیگر شبکه سی ان ان ترک اعلام کرد که هشت نفر از جمله محمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی در این هواپیما حضور داشته و کادر هواپیمای مذکور تابعیت فرانسوی داشتند. همچنین گزارش شده که تمام سرنشینان این هواپیما کشته شده‌اند.