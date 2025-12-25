به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ درصد ظرفیت گاز صنعت پتروشیمی خالی است، گاز خانههای خالی پایتخت قطع شد و به نوبتبندی آب نخواهیم رسید از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.
طرحهای مدیریت خشکسالی بی وقفه ادامه مییابد
عباس علی آبادی وزیر نیرو با بیان اینکه طرحهای مدیریت خشکسالی بیوقفه ادامه مییابد، گفت: با وجود بارشهای خوب اخیر، بخشهای بزرگی از کشور همچنان در تنش آبی شدید قرار دارند.
وی در همین رابطه تأکید کرد: طرحهای اجراشده در حوزه مدیریت خشکسالی باید بدون وقفه ادامه یابد.
راهاندازی پمپ درونچاهی در میدان یاران شمالی
سید حسین محسنیزنوزی مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران با بیان اینکه راهاندازی پمپ درونچاهی در چاه شماره ۲ شمال میدان یاران بهمنظور سیاستهای شرکت متن برای بهرهگیری از روشهای نوین جریانسازی مصنوعی در میدانهایی که با افت فشار طبیعی مواجه هستند، انجام شده است، گفت: پمپ نصبشده در عمق ۲ هزار و ۱۳۰ متری جایگذاری شده و با مشخصاتی شامل ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در روز، ۲۰۴ استیج و موتور ۵۴ کیلوواتی طراحی و انتخاب شده است. تجهیز چاه شماره ۲ به این سامانه پیشرفته، امکان دستیابی به تولید روزانه ۵۰۰ بشکه نفت و حفظ پایداری جریان در دورههای بهرهبرداری بلندمدت را فراهم میکند.
پیشبینی بارش در شرق و شمالشرق کشور؛ ثبت ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر بارندگی
بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در هفته جاری وقوع بارشها در شرق، شمالشرق و بخشهایی از مرکز کشور مورد انتظار است و در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر برآورد میشود.
ظرفیت جمعآوری گازهای همراه در رگسفید یک افزایش مییابد
رامین حاتمی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: با تکمیل فاز پایانی پروژه جمعآوری گازهای همراه «رگسفید یک» ظرفیت جمعآوری گازهای همراه در این واحد با راهاندازی ردیف چهارم کمپرسوربه ۱۶۰ میلیون فوتمکعب در روز میرسد.
۲۳ درصد ظرفیت گاز صنعت پتروشیمی خالی است
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز مصرف میکند، افزود: در حالی که مصرف واقعی این صنعت باید به حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب برسد، اکنون با ۲۳ درصد ظرفیت خالی مواجه هستیم. حدود ۶۰ درصد از این مصرف مربوط به خوراک است که ارزشی در حدود ۲۰ میلیارد دلار دارد
دهمین چاه میدان گازی کیش تکمیل شد
عبدالله مهرابی مجری طرح توسعه میدان گازی کیش از اتمام عملیات تکمیل دهمین چاه در فاز نخست این طرح خبر داد و گفت: به این ترتیب ظرفیتسازی برای برداشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز از این میدان فراهم شده است.
وی ادامه داد: عملیات تکمیل چاه دهم در طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و با همکاری شرکت ملی حفاری ایران با موفقیت به پایان رسیده است..
سرمایه گذاری ۱۱۹ میلیارد تومانی تا پایان برنامه هفتم درصنعت پتروشیمی
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس زاده در آئین امضای تفاهمنامه های مرتبط با کاهش مصرف انرژی با اشاره به اهتمام پتروشیمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس برنامه ما باید به ظرفیت ۱۳۱.۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده برسیم، اما چالش این است که بخشی از ظرفیت فعلی یعنی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن را نمیتوانیم استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی خاطر نشان کرد: ۹۵ میلیارد تومان در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده است که تا پایان برنامه هفتم ۲۴ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه میشود.
گاز خانههای خالی پایتخت قطع شد
علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، درباره قطع جریان گاز ویلاها و باغویلاهای خالی از سکنه بیان کرد: مصرف گاز در واحدهایی که فاقد سکنه هستند، بهویژه در فصل سرد سال، مصداق مصرف غیرضروری است. از این رو، بر اساس پایشهای میدانی انجامشده، تاکنون ۱۳۳ ویلا و باغویلای خالی از سکنه در سطح استان شناسایی شده و جریان گاز آنها قطع شده است. این اقدام با هدف پیشگیری از هدررفت انرژی، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گازرسانی در پایتخت و شهرستانهای استان تهران انجام میشود.
بارندگیها از میانگین بلند مدت پیشی گرفت؛ ۶۶ درصد سدها خالی است
بر اساس امار و ارقام ارائه شده بارندگی در ۹ استان بیش از حد نرمال و در ۹ استان در تنش آبی است و میانگین بارشها از آغاز سال آبی تاکنون ۶۲ میلیمتربوده و در بلند مدت ۵۹.۵ را نشان میدهد.
امیدواریم پیک تابستان شاهد قطع برق نباشیم
جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امیدواریم تا پیک تابستان بتوانیم این انرژی را تأمین کنیم که شاهد قطع برق به خصوص در بخش تولید نباشیم که بتوانیم با تولید بیشتر سایر مشکلات کشور را برطرف کنیم.
وزیر نیرو: به نوبتبندی آب نخواهیم رسید؛ کاهش قطعی آب با بارندگیها
عباس علی آبادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استانهای مختلف کسری داریم، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بدهی زیادی به سفرههای آب زیر زمینی داریم باید با همین روند پیش رویم و اکنون در وضعیتی قرار داریم که با اطمینان میگوئیم به نوبت بندی آب نخواهیم رسید.
علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ادامه دار بودن تعدیل فشار آب در تهران گفت: در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم و کماکان کاهش فشار وجودآب برای مدیریت مصرف وجود دارد اگر این بارشهایی که پیش بینی میکنیم اتفاق بیفتد قطعیهای شبانه آب بسیار کمتر خواهد شد.
تمرکز بر کاهش هزینه و افزایش تولید
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: اختصاص ۴ درصد از بودجه جاری به فعالیتهای پژوهشی، تمرکز بر پژوهشهای نوآورانه و افزایش بهرهوری دکلهای حفاری از مهمترین محورهای شرکت نفت برای افزایش تولید است.
پایان خاموشی برخی از شهرکهای صنعتی با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر
محمد دوست محمدی مجری نیروگاههای سه مگاواتی ساتبا گفت: احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، باعث شد برخی از شهرکهای صنعتی دیگر خاموشی نداشته باشند.
نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
بهنام خائفینژاد مجری طرح نیروگاههای بخاری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: با فعالسازی و تکمیل عملیات احیای اولین چاه زمینگرمایی کشور و استحصال بخار خروجی آن، نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در منطقه مشگینشهر به زودی وارد مدار خواهد شد.
نخستین روز زمستان؛ مصرف گاز خانگی ۶۵۵ میلیون مترمکعب
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز در پی تداوم سرمای هوا در یکم دی ۱۴۰۴ به بیش از ۶۵۵ میلیون مترمکعب رسید.
