از افزایش ظرفیت بنزین تا نهایی شدن قرارداد واردات گاز از روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، اخباری چون تولید بنزین پالایشگاه تهران به ۸ میلیون لیتر میرسد، قبوض میلیونی برای مشترکان پر مصرف، قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران نهایی میشود، ۶۲ درصد مخازن سدهای کشور خالی است و ورود پتروشیمیها به توسعه میدانهای گازی از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.
ظرفیت پتروشیمی ایران تا پایان برنامه هفتم به ۱۳۰ میلیون تن میرسد
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش «بحران آلودگی پلاستیک» گفت: در آستانه برنامه هفتم توسعه قرار داریم و بر اساس برنامهریزیها، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور از ۱۰۰ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بخش عمده ارزش افزوده پتروشیمی در تولید پلیمر نهفته است، افزود: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از ظرفیت تولید ما به پلیمر اختصاص دارد و هدف ما عبور از این وضعیت و افزایش سهم محصولات پلیمری است.
هشدار توانیر به صنایع انرژیبر؛ تعهدات نیروگاهی در بنبست اجرا
مهدی مقیمزاده، مجری طرح احداث نیروگاههای صنایع خودتأمین توانیر، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از تعلل صنایع بزرگ در انجام تعهدات قانونیشان گفت: تاکنون موافقت اصولی برای احداث ۱۹ هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع انرژیبر صادر شده، اما سهم تحققیافته این تعهدات بسیار اندک است و بخش زیادی از پروژهها یا آغاز نشده یا در گامهای ابتدایی متوقف مانده است.
تجهیز بزرگترین شهرک صنعتی کشور به نیروگاه خورشیدی
علی شب نورد مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا اظهار کرد: مجموعه شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور دارای مصرف برق به میزان ۲۴۰ مگاوات در ساعات اوج باراست و تا پیش از شروع فصل زمستان، تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور از انرژی خورشیدی آغاز خواهد شد؛ این شهرک صنعتی در سالهای گذشته با مشکل برق تأمین برق مواجه بوده است.
تولید بنزین پالایشگاه تهران به ۸ میلیون لیتر میرسد
بابک فروزشاصل، مدیر مهندسی طرحهای شرکت پالایش نفت تهران گفته است: پروژه کیفیسازی بنزین در پالایشگاه نفت تهران از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با هدف افزایش کیفیت تولید مطابق با استانداردهای یورو ۵، مراحل اجرایی خود را پشت سر میگذارد. این پروژه با سرمایهگذاری بیش از ۲۵۰ میلیون یورو و بهصورت EPC از سوی شرکتهای ایرانی در حال اجراست. با تکمیل این طرح، ظرفیت تولید روزانه بنزین پالایشگاه از ۶.۵ میلیون لیتر به ۸ میلیون لیتر افزایش مییابد و اجرای این پروژه افزون بر بهبود کیفیت سوخت مصرفی، گامی مهم برای الزامات قانونی و ارتقای جایگاه زیستمحیطی پالایشگاه تهران است.
قبوض میلیونی برای مشترکان پر مصرف
کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: از نظر الگوی مصرف، سهم مشترکان کممصرف در پایتخت از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۷۰ درصد رسیده و میانگین قبض برق این گروه در فصل تابستان حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده است. در مقابل، حدود چهار درصد از مشترکان بیش از دو برابر الگو برق مصرف میکنند و قبضهای میلیونی دریافت میکنند.
۶۲ درصد مخازن سدهای کشور خالی است
از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا پانزدهم شهریور ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۹ میلیارد ۵۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۳۸ درصد و ۶۲ درصد مخازن سدها خالی است.
قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران هفته آینده نهایی میشود
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در آئین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست از نهایی شدن قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران طی هفته آینده خبر داد و گفت: در جریان سفر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به ایران، موضوع انتقال گاز بهطور کامل نهایی میشود.
به گفته جلالی، اجرای فاز دوم و سوم این پروژه نیازمند احداث زیرساختهای لازم با سرمایهگذاری روسیه است. وی تصریح کرد: با انجام این مراحل، گام بلندی در مسیر انتقال گاز از روسیه به ایران برداشته خواهد شد.
افزایش ظرفیت تولید پلیمر ایران به ۱۶ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم
حسن عباسزاده معاون وزیر نفت با بیان ظرفیت ۱۰۰ میلیونتنی صنعت پتروشیمی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد و از تولید ۷۰ میلیون تنی فعلی، تنها ۹ میلیون تن به پلیمرها اختصاص دارد. در سال جاری یک میلیون تن به ظرفیت تولید پلیمر ایران افزوده میشود و تا پایان برنامه هفتم این رقم به ۱۶ میلیون تن خواهد رسید.
ورود پتروشیمیها به توسعه میدانهای گازی
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست و در جمع خبرنگاران، درباره تأمین خوراک صنایع پتروشیمی اظهار کرد: صنایع پتروشیمی به توسعه میدانهای بالادستی ورود کردهاند و بهزودی نخستین قرارداد بخش خصوصی برای توسعه میدانهای گازی تنفیذ و فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه فرآیندی که پیشتر چند سال به طول میانجامید، اکنون با تلاشهای وزارت نفت به حدود شش ماه کاهش یافته است، افزود: بدین ترتیب صنایع پتروشیمی قادر خواهند بود نیاز خوراک گازی خود را از طریق توسعه میدانهای گازی تأمین کنند.
افزایش ۲۲ میلیون مترمکعب تولید گاز در میدان پارس جنوبی
تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تولیدی شدن نهمین حلقه چاه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: با راهاندازی این چاه، ظرفیت تولید گاز از این فاز مرزی به بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
افزایش ۲ برابری تولید نفت سنگین در میدان جفیر
عباس گودرزی ارجمند مجری طرح توسعه میدانهای سپهر و جفیر گفت: با نصب پمپهای میلهکششی (SRP) در میدان نفتی جفیر و ثبت افزایش بیش از دو برابری تولید چاهها، بهکارگیری این فناوری در برداشت نفت سنگین عملیاتی شد.
