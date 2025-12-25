هشدار سطح زرد هواشناسی برای افزایش آلودگی هوای اصفهان طی ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به شرایط پایداری جو و رکود نسبی و ماندگاری هوای سرد (در ساعات اولیه روز) اعلام کرد که از امروز پنج‌شنبه تا صبح شنبه ۶ دی ماه، غلظت آلاینده‌های جوی روند افزایشی دارد و کیفیت هوادر برخی ساعات بویژه اوایل روز و اوج ترافیک کاهش می‌یابد.

بنا بر اعلام هواشناسی، افزایش آلودگی هوا طی ۴۸ ساعت آینده به ویژه در کلانشهر اصفهان، خمینی شهر، لنجان، فرودگاه اصفهان، فلاورجان، کبوتر آباد، مبارکه و نجف آباد پیش‌بینی شده است.

هواشناسی هشدار داده است که در صورت استفاده از سوختهای فسیلی و کنترل نشدن منابع ثابت و متحرک انتشار آلاینده‌ها، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه وجود دارد.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان. پرهیز از فعالیت ورزشی و صبحگاه در فضای باز در مدارس و مهدهای کودک تاکید کرده است.