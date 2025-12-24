به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر چهارشنبه در دیدار با علی استادی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، بر اهمیت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت کتاب و برنامههای فرهنگی در مسیر اصلاح، تربیت و بازاجتماعیسازی زندانیان تأکید کرد.
وی با اشاره به رسالت فرهنگی کتابخانههای عمومی اظهار داشت: کتاب میتواند بهعنوان ابزاری اثرگذار، نقش مهمی در تغییر نگرش، ارتقای سطح آگاهی و بهبود سبک زندگی زندانیان ایفا کند. به گفته بابایی، توسعه فرهنگ مطالعه در مراکز اصلاحی و تربیتی، گامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و آمادهسازی مددجویان برای بازگشت مسئولانه به جامعه است.
در ادامه این نشست، علی استادی، مدیرکل زندانهای آذربایجانشرقی، ضمن استقبال از رویکرد فرهنگی کتابخانههای عمومی، بر ضرورت تجهیز کتابخانههای زندانهای استان با کتابهای هدفدار و متناسب با نیازهای فکری، اخلاقی و مهارتی مددجویان تأکید کرد.
وی افزود: انتخاب آگاهانه کتابها بر اساس نیازهای اطلاعاتی و علایق زندانیان، میتواند در تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و اصلاح رفتار آنان نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر گسترش تعاملات مشترک، طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی هدفمند و استفاده حداکثری از ظرفیت کتابخانههای عمومی برای ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی مددجویان زندانهای استان تأکید کردند.
