کتابخانه شخصی شهید آیت الله آل هاشم به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شد

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اهدای کتابخانه شخصی شهید آیت‌الله محمدعلی آل‌هاشم به کتابخانه مرکزی تبریز خبر داد و گفت: این اقدام ارزشمند در راستای عمل به وصیت‌نامه امام جمعه شهید تبریز و با همراهی خانواده محترم ایشان انجام شده است.

وی افزود: در این مرحله، ۱۵۳۶ جلد کتاب ارزشمند از گنجینه شخصی شهید آیت‌الله آل‌هاشم به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شد و با احتساب این اهدا، مجموع کتاب‌های اهدایی ایشان در زمان حیات و پس از شهادت به ۳۵۳۰ جلد می‌رسد که نشان‌دهنده پیوند عمیق «سخن و عمل» در سیره فرهنگی این شهید والامقام است.

بابایی با اشاره به اهتمام ویژه شهید آل‌هاشم به مقوله کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: این شهید بزرگوار در دوران حیات خود همواره بر توسعه کتابخانه‌های عمومی و ترویج فرهنگ مطالعه تأکید داشت و در خطبه‌های نماز جمعه بارها جایگاه بی‌بدیل کتاب را یادآور می‌شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: شهید آل‌هاشم معتقد بود «هیچ وسیله‌ای جای کتاب را نمی‌گیرد» و بر انس با کتاب و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران تأکید می‌کرد؛ نگاهی که بیانگر باور عمیق ایشان به نقش کتاب در رشد فردی و تعالی اجتماعی بود.

بابایی خاطرنشان کرد: این روحیه فرهنگی تنها به بیان محدود نماند و خانواده شهید آل‌هاشم نیز با اهدای بیش از هزار و ۵۰۰ جلد کتاب، این باور را به عمل تبدیل کردند و نشان دادند که میراث فکری و فرهنگی این شهید پس از شهادت نیز در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ کتابخوانی جریان دارد.

وی یادآور شد: مرحوم آیت‌الله آل‌هاشم پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ با اهدای ۱۹۹۴ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان، به عنوان شاخص‌ترین اهداکننده کتاب در آذربایجان‌شرقی شناخته شده بود؛ اقدامی که امروز نیز به الگویی ماندگار برای ترویج فرهنگ اهدای کتاب تبدیل شده است.