به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از هفت کتاب انتشارات مرکز پژوهشهای شورای اسلامی تبریز، روز چهارشنبه با حضور غلامرضا احمدی؛ رئیس شورای اسلامی تبریز، روح الله دهقاننژاد؛ عضو هیأت رئیسه و دبیر شورای اسلامی تبریز، روح الله رشیدی؛ رئیس مرکز پژوهشهای شورا، اسد بابایی؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری و در راستای اشاعه یافتههای طرحهای پژوهشی، با همکاری این مرکز و اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در کتابخانه مرکزی تبریز، برگزار شد.
در این آئین، عادل محبتیان؛ نویسنده کتاب «اقتصاد وانتی و ساختارهای جبرانی» در تشریح محتوای کتاب، عنوان کرد: این کتاب، حاصل یک سال پژوهش و چندین ماه، نگارش آن است که شامل صحنههای مختلف قومشناسی در مواجهه با زیست وانتی یا کارمندان خدمات شهری به مثابه تبعیضهای شهرداری است.
وی افزود: نقطه عطف این کتاب، نشان دادن سختیهایی است که نیروهای شهری در بخش خدمات شهری متحمل میشوند و این صنف اقتصاد غیررسمی، نهتنها برچیده نخواهد شد بلکه باید ساماندهی شود.
پریسام هاشمپور نیز درباره نگارش کتاب «حیات در مسکن» با همکاری زیبا سامی، بیان کرد: ایده نگارش این کتاب، برگرفته از موضوع پایاننامه است که با طی روند، در قالب کتاب به چاپ رسید.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که این کتاب، جزو کتابهای ضروری است، زیرا، به بحث حیات اشاره میکند. مرحله اول این کتاب شامل برپایی جهانبینی اسلامی و نوع نگاه به حیات بوده و مرحله بعدی، الگوی مسکن در شهرها بهویژه در شهر تبریز بود که در این اثر، سه مجتمع مسکونی از شهر تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
همچنین محمد جعفرپور؛ نویسنده کتاب «زیستن در سایهها؛ نگاهی به جامعه زبالهگردها در شهر تبریز» در تشریح محتوای این کتاب عنوان کرد: این کتاب که به واقعیتهای اجتماعی شهر تبریز میپردازد، سعی کرده است تصویر زبالهگردی را به عنوان یک وضعیت غیرعادی نشان دهد.
وی افزود: در این پژوهش به این مسئله نیز اشاره شده است که شکلگیری مافیای زبالهگردی در شهر تبریز در حال انجام بوده که میتوان با انجام اقداماتی، از پیشرویِ اقدامات آنها، جلوگیری کرد.
در ادامه فرهاد دیرنگ؛ مترجم کتاب «داده پردازی شهری» درباره محتوای این کتاب، تشریح کرد: این کتاب که در حدود شش فصل نگارش شده است، برای فعالان حوزه انفورماتیک و داده در مدیریت شهری، یک منبع ارزشمند است.
سجاد مسگرزاده نیز در تشریح محتوای کتاب «معماری برساخت سوژگی» که با همکاری محمدجواد عباسزاده نوشته شده است، اظهار کرد: این کتاب، تلاشی در جهت بخشی از مطالعات شهری و گفتمان سوژه و فضا است.
وی افزود: این کتاب، متشکل از بخش نظری و میدانی بوده و مختص فعالانی است که در حوزه شهری، به ویژه طراحی فضاهای شهری و معماری شهری فعالیت میکنند و همچنین افرادی که به تلفیق نظریه و میدان، علاقهمند هستند.
در بخش دیگری از این برنامه، محمود اولاد قرهگوز درباره کتاب «مالیه شهری به مثابه سیستم» که با همکاری اکرم اکبری و مهدی عبیدی نوشته شده است، عنوان کرد: این کتاب، مستخرج از طرح اصلاح سیستم مالی شهریِ شهرداری تبریز است. طی انجام این پژوهش، اهتمام ورزیده شد نگاه جدیدی به مباحث مالیه شهر، مبانی نظری و اقتصاد مالیه عمومی وجود داشته باشد.
در پایان این برنامه نیز، کتاب «سنجش وضعیت مصرف فرهنگی شهروندان تبریز به تفکیک محلات» به نویسندگی محمد اصغری، به معرض نمایش گذاشته شد.
