به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به گزارش عملکرد شورای آموزش و پرورش استان گفت: خوشبختانه بر اساس گزارش ارائه شده میزان تحقق مصوبات و کیفیت بندهای مصوبات به لحاظ آموزشی و پرورشی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور دولت چهاردهم به بحث آموزش و پرورش گفت: در همین راستا یکی از نشست‌های مشترک استانداران با رئیس جمهور با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار و مسائل زیرساختی و روبنایی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی اجرای طرح عدالت آموزشی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های استان در دولت چهاردهم دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر جبران کمبود معلم در استان باید در دستور کار جدی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

استاندار یزد همچنین بر ضرورت ورود جدی به خلاءهای موجود در حوزه آموزش و پرورش استان به منظور پیشگیری از تشدید مشکلات موجود و در راستای حفظ جایگاه استان یزد در امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم تاکید کرد.

وی افزود: به عنوان مصوبه شورای آموزش و پرورش استان، معاون عمرانی استانداری به عنوان رئیس کارگروه عمرانی ذیل آموزش و پرورش، معاون سیاسی به عنوان رئیس کارگروه مالی و رؤسای سابق آموزش و پرورش استان به عنوان رئیس کارگروه آموزشی و پرورشی معرفی شوند.

بابایی در پایان با اشاره به لزوم بررسی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم خاطرنشان کرد: جایگاه برتر استان در کنکورهای سراسری ۳۰ سال گذشته مرهون تلاش‌های معلمان بوده و بر همین اساس باید به بهترین نحو ممکن از آنان تجلیل شود.