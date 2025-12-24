خبرگزاری مهر - استانها: ورزش امروزه فراتر از یک فعالیت تفریحی، به عنوان رکن اساسی در سلامت فردی و اجتماعی شناخته میشود. موفقیت در عرصههای ورزشی نه تنها باعث ارتقای روحیه ملی و هویتبخشی به جامعه میشود، بلکه میتواند زمینهساز توسعه فرهنگی و اقتصادی نیز باشد. در این میان، مدالآوری ورزشکاران، نمادی از پشتکار، انضباط و سرمایهگذاری درست در منابع انسانی است. توجه به ورزش قهرمانی و همگانی، به مثابه سرمایهای است که سود آن در نشاط، سلامتی و اعتبار جامعه نمود مییابد. به منظور ارج نهادن به مقام مدالآوران ورزشی استان شب چهارشنبه آئین تجلیل از ۲۴ نفر از ورزشکاران مدالآور استان یزد در مسابقات برونمرزی با حضور مسئولان استان برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، اهمیت ورزش را نه یک تفریح، بلکه یک ضرورت حیاتی دانست و تصریح کرد: کسی که کمی ورزش کرده باشد، به خوبی میداند که ورزش نعمتی است که دوری کردن از آن، انسان را دچار ضرر میکند. ضرر اصلی این است که ما آسایش کوتاهمدت را به قیمت از دست دادن آسایش و آرامش درازمدت تمام میکنیم.
محمدرضا بابایی با اشاره به آمار نگرانکننده استان در شورای سلامت خاطرنشان کرد: متأسفانه استان یزد در سطح کشوری جزو استانهایی است که کمترین میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی را دارد و از میانگین جهانی ۷۰ درصد نیز عقبتر است. یزد کم تحرکترین استان معرفی میشود.
استاندار یزد به وعدههای حمایتی اشاره کرد و گفت: در حوزه زیرساختی تلاشهایی در جریان است، اما در حوزه روبنایی و توجه مستقیم به ورزشها قطعاً پیگیر خواهیم بود.
بابایی خطاب به مسئولان گفت: صندوق حمایت از ورزشکاران را راهاندازی کنید. برای شروع استانداری همین هفته یک میلیارد تومان و یک میلیارد تومان دیگر را تا پایان سال در اختیار صندوق قرار خواهد داد تا کار صندوق شروع شود. همه کمک کنید تا منابع مدیریت شود و از سایر محلها نیز جذب اعتبار داشته باشید. سعی میکنیم هر ساله همین مبلغ را کمک کنیم.
استاندار یزد در خاتمه، با درود به ورزشکارانی که با وجود مشکلات جسمانی همچنان افتخارآفرینی میکنند، ابراز امیدواری کرد: جامعه از این بیتحرکی و بی توانایی خارج شده و جوانان ما لذت ورزش را دریابند.
زیرساختهای ورزشی دستگاهها در اختیار هیئتهای ورزشی استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ضمن ابراز خرسندی از توفیقات روزافزون ورزشکاران، از پیگیری برای رفع بیعدالتیهای جنسیتی و منطقهای در ورزش استان خبر داد و اظهار کرد: زیرساختهای ورزشی در اختیار دستگاهها باید به هیئتها واگذار شود.
اسماعیل دهستانی نیز ضمن تقدیر از مدالآوران استان، با تأکید بر اینکه ورزش از محورهای اصلی سلامت مردم در سند «یزد پایدار» است، افزود: متأسفانه در حوزه ورزش استان، بیعدالتیهای جنسیتی، منطقهای و بینرشتهای رخ داده است که برنامههای میانمدت و بلندمدتی برای رفع آنها در حال پیگیری است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته، مهمترین دستور کار را پیشگیری از حبس اماکن ورزشی در اختیار دستگاههای اجرایی دانست و تأکید کرد: این زیرساختها باید در اختیار هیئتها و ورزشکاران قرار گیرد. همچنین برای تحقق عدالت، کمیتههای تخصصی از جمله ورزش بانوان، ورزشهای روستایی و معلولین تشکیل شده است.
دهستانی در راستای عدالت جنسیتی، بر لزوم حضور حداقل یک بانوی ورزشکار در هیئت مدیره باشگاههای ورزشی تأکید و بیان کرد: این امر را به عنوان یکی از الزامات باشگاهها دنبال خواهد کرد.
دهستانی با اشاره به تعریف یزد به عنوان مرکز رویداد محور در سند توسعه پایدار، بر ضرورت میزبانی رویدادهای ورزشی ملی و بینالمللی تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، در نهایت از تدوین اساسنامه صندوق حمایت از ورزشکاران، مدالآوران و قهرمانان استان یزد خبر داد که با حمایت استاندار به زودی پایهگذاری خواهد شد.
جهش ۱۳ درصدی آمار ورزشکاران سازمانیافته استان یزد
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در تشریح عملکرد ۹ ماهه این اداره کل، به آمار سازمانیافتگی ورزشی استان پرداخت و گفت: برآورد ما برای رشد ورزشکاران سازمانیافته در ده ماه گذشته، حدود ۳ درصد بود که این رقم مطابق با نرم خوب کشوری ۳ تا ۴ درصد است. اما خوشبختانه ما در ۹ ماهه امسال شاهد رشد قابل ملاحظه ۱۳ درصدی در تعداد ورزشکاران سازمانیافته بودیم که این آمار نشاندهنده یک جهش عالی است.
احمد هاشمی افزود: طبق نامهای که سه یا چهار روز پیش از سوی معاون وزیر ارسال شد، استان یزد در افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته در رتبه دوم کشور قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در ادامه به موفقیتهای حوزه قهرمانی و اعزامها اشاره کرد و آمار رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل چشمگیر دانست: در ۹ ماهه امسال، ۹۴ نفر مدعو به تیم ملی و ۵۳ نفر برگزیده نهایی تیم ملی داشتهایم، در حالی که این رقم در کل سال قبل ۴۷ مورد بود.
هاشمی همچنین از افزایش میزبانی مسابقات ملی خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال گذشته ۸ میزبانی تیم ملی داشتیم، اما این رقم در ۹ ماهه امسال به ۱۶ میزبانی رسیده است.
وی افزود: تعداد نفرات اعزام شده به مسابقات برونمرزی نیز در ۹ ماهه جاری ۶۴ نفر بوده، در حالی که این آمار در کل سال گذشته ۶۳ نفر بوده است.
هاشمی به افتخارآفرینیهای اخیر ورزشکاران استان پرداخت و اظهار داشت: ۲۴ مدالآور یک ماه گذشته استان یزد که در مسابقات برونمرزی موفق به کسب مدال شدند، به پاس زحمات و افتخارآفرینی که برای کشور عزیزمان به دست آوردند، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی افزود: ورزش، زبان مشترک ملتها و زمینهساز تندرستی و همبستگی اجتماعی است. مدالآوری ورزشکاران، تنها یک دستاورد فردی نیست؛ بلکه انعکاس تواناییهای یک جامعه و ثمره حمایتهای زیرساختی و برنامهریزیهای دقیق است. تداوم چنین روندی نیازمند عزم جدی مسئولان، تخصیص منابع و مشارکت همگانی است. امید است با نگاهی آیندهنگر، ورزش به عنوان محوری اساسی در توسعه پایدار، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
