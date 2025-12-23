  1. استانها
  2. یزد
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

عشقی: ۱۷ خودروی اداری به ناوگان جمعیت هلال احمر استان یزد اضافه شد

یزد_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: ۱۷ دستگاه خودروی اداری به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان به ناوگان جمعیت هلال احمر استان یزد الحاق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی، در مراسم رونمایی از ناوگان‌های جدید هلال احمر از نقش مؤثر هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم، تجهیز این مجموعه را گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های امدادی استان دانست.

استاندار یزد در ادامه با تأکید بر جایگاه مهم جمعیت هلال احمر در مدیریت بحران و فعالیت‌های انسان‌دوستانه گفت: تجهیز و تقویت ناوگان این مجموعه، سرمایه‌گذاری مستقیم در امنیت و سلامت جامعه است.

وی افزود: حمایت از هلال احمر و داوطلبان آن باید به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، خدمات‌رسانی به مردم با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن انجام شود.

عشقی: ۱۷ خودروی اداری به ناوگان جمعیت هلال احمر استان یزد اضافه شد

محمد عشقی گفت: در هفت ماه گذشته ۲۴ دستگاه خودرو شامل خودرو نجات، آمبولانس به جمعیت هلال احمر استان اضافه شده بود که این خودروها با هدف تقویت خدمات امدادی و درمانی در اختیار شعب مختلف قرار گرفت و در این مرحله ۱۷ خودرو اداری به ارزش ۲۰ میلیارد تومان بین شعب هلال احمر استان توزیع شده است.

این خودروها با هدف ارتقای توان عملیاتی، تسهیل خدمات‌رسانی به داوطلبان و افزایش سرعت پاسخگویی در مأموریت‌های اجتماعی به ناوگان استان افزوده شده‌اند.

