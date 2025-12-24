به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان یزد با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت سامانه ستکا تصریح کرد: جلسهای با حضور معاون امور اقتصادی استانداری، فرماندار یزد، مدیران دستگاههای نظارتی و نماینده دادستان برگزار و در خصوص همراهی دستگاهها در این حوزه، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
بابایی در ادامه با اشاره به نارضایتی موجود در حوزه میوه و ترهبار در استان یزد گفت: بدون تردید افزایش قیمت ناشی از فروش میوه و تره بار به صورت چکی و قسطی در میادین، متوجه شهروندان خواهد شد.
وی در همین راستا ادامه داد: بازدیدهای شبانه از میادین میوه و تره بار، تقویت میادین بار جانبی، حمایت از گسترش چهارسوق توسط شهرداری، گامهای مؤثری هستند اما این اقدامات باید با نتایج ملموس و مؤثر همراه باشد.
استاندار یزد بر ضرورت تأمین مالی میادین میوه و تره بار در راستای کاهش قیمتهای نهایی و نیز بررسی جزئیات پیشنهاد دادستان یزد مبنی بر نظارت بر عملکرد فروشندگان تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یزد یکی از استانهای مولد در حوزه تولید گوشت مرغ در کشور محسوب میشود تصریح کرد: با توجه به تولید گوشت مرغ به میزان دو برابر نیاز مردم استان، تأمین نهادههای دامی مورد نیاز با جدیت در سطح ملی پیگیری شود.
بابایی با تاکید بر اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در استان یزد گفت: تمامی فرمانداران استان گزارشی از نحوه بازرسی از بازارهای شهرستانها را در نشستهای سه ماه آینده کارگروه تنظیم بازار استان ارائه کنند.
وی با بیان اینکه در راستای نظارت بیشتر بر بازارهای استان شهر یزد به چهار بخش تقسیم میشود عنوان کرد: بر این اساس اداره کل صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت را بر عهده خواهند داشت.
استاندار یزد در پایان با اشاره به تغییر در فرایند پلمب واحدهای صنفی متخلف در استان خاطرنشان کرد: در راستای نظارت جدیتر بر بازار در مرتبه اول نیز با دستور دادستان مرکز استان یزد، امکان پلمب واحدهای متخلف وجود خواهد داشت.
